卡蒂B遭老公抖偷吃！錄音強烈反擊 喊話「停止爆料」
30歲的美國饒舌天后卡蒂B（Cardi B）從出道時就以作風大膽、發言嗆辣為人所知，與同樣是饒舌歌手的Offset於2017年結婚，育有一子一女。不過近來卡蒂B被老公爆料偷吃，引起熱議，卡蒂B也不甘示弱在社群媒體上反擊，要求尪「停止不聰明的行為」。
記者吳雨婕/綜合報導
Offset近日突然在IG限時動態上爆粗口提到，卡蒂B與一名男子外遇，一段話隨即引起軒然大波，卡蒂B知道消息後，馬上在推特上錄音反擊，她嗆聲Offset：「你不能把你知道的事情都歸咎於我，我發現你很容易把一切都推到我身上，親愛的！」
卡蒂B接著對粉絲們說：「聽著，你們別理會那個人。」她也直言，有些人總是會忘記她是卡蒂B，她不可能隨意踐踏自己，「我並非常人，我不可能沒有規矩，我不可能跟業內人士發生關係，因為他們會告訴全世界！」
卡蒂B無奈表示，希望Offset可以停止這樣的不聰明的行為，「別玩了好嗎？說實話，這件事情我們要嚴肅一點。」目前Offset已經刪除了這條限時動態。卡蒂B與Offset這對夫妻可以說是「話題製造機」，卡蒂B曾因為懷疑Offset與女調酒師有不軌，竟然花5000元美金（約台幣15萬元）給朋友，請友人毆打女調酒師，這次夫妻倆再度槓上，就是不知道會如何收尾了。