林叨囝仔七寶媽「神隱2個月」憔悴首度現身！90度鞠躬落淚道歉

卡蒂B遭老公抖偷吃！錄音強烈反擊　喊話「停止爆料」

▲卡蒂B遭老公Offset爆料偷吃，她在推特發出錄音反擊。（圖／翻攝卡蒂B推特）
▲卡蒂B遭老公Offset爆料偷吃，她在推特發出錄音反擊。（圖／翻攝卡蒂B推特）

記者吳雨婕/綜合報導

30歲的美國饒舌天后卡蒂B（Cardi B）從出道時就以作風大膽、發言嗆辣為人所知，與同樣是饒舌歌手的Offset於2017年結婚，育有一子一女。不過近來卡蒂B被老公爆料偷吃，引起熱議，卡蒂B也不甘示弱在社群媒體上反擊，要求尪「停止不聰明的行為」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Offset近日突然在IG限時動態上爆粗口提到，卡蒂B與一名男子外遇，一段話隨即引起軒然大波，卡蒂B知道消息後，馬上在推特上錄音反擊，她嗆聲Offset：「你不能把你知道的事情都歸咎於我，我發現你很容易把一切都推到我身上，親愛的！」

▲卡蒂B批失聯的「泰坦號」億萬富翁繼子布萊恩，在繼父失蹤期間，去看演唱會一事。（圖／翻攝卡蒂B IG）
▲▼Offset（下圖左）指控太太卡蒂B（上圖、下圖右）外遇。（圖／翻攝卡蒂B IG、Offset IG）
▲Offset指控太太卡蒂B外遇。（圖／翻攝Offset IG）
 
卡蒂B接著對粉絲們說：「聽著，你們別理會那個人。」她也直言，有些人總是會忘記她是卡蒂B，她不可能隨意踐踏自己，「我並非常人，我不可能沒有規矩，我不可能跟業內人士發生關係，因為他們會告訴全世界！」

卡蒂B無奈表示，希望Offset可以停止這樣的不聰明的行為，「別玩了好嗎？說實話，這件事情我們要嚴肅一點。」目前Offset已經刪除了這條限時動態。卡蒂B與Offset這對夫妻可以說是「話題製造機」，卡蒂B曾因為懷疑Offset與女調酒師有不軌，竟然花5000元美金（約台幣15萬元）給朋友，請友人毆打女調酒師，這次夫妻倆再度槓上，就是不知道會如何收尾了。

卡蒂B看不下去！批失聯「泰坦號」富翁兒　他反擊：靠我蹭流量

妮琪米娜腥夫搬家了！入住6億天價豪宅　鄰居連署請離

凱莎控遭製作人侵犯！官司經過9年審判結束　雙方達成和解

艾薇兒爆切了小5歲男友！前未婚夫不甘心遭甩　卑微曝心情

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀