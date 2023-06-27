備糧草！賴清德募款網站今上線 限量2024份應援小物開賣
賴清德競選辦公室今（27）日召開「公布募款網站內容及首波募款小物」記者會，募款小物包括挺勇敢棒球外套、挺勝利應援毛巾、挺希望T恤、挺光榮金屬徽章與挺熱血防水貼紙，首波限量2024份，同時宣布政治獻金專戶，向支持者喊話一同挺台灣。
記者陳威叡／台北報導
賴清德競選辦公室今日舉辦「公布募款網站內容及首波募款小物」記者會，另邀請國務青組成「ㄌㄨㄚˇ團（意指賴、熱台語讀音）」，而首波募款小物包括挺勇敢棒球外套3600元、挺勝利應援毛巾2024元、挺希望T恤1180元、挺光榮徽章666元與挺熱血貼紙666元，首波限量2024份，且產品皆為MIT周邊產品。
此外賴清德募款網站也在今日上午10時正式上線，競辦發言人陳世凱也公布宣布郵政劃撥捐款方式，支持者可捐款至賴清德政治獻金專戶。
賴清德於募款網站上也提及，2024年總統大選，是延續台灣民主體制、守護後代幸福、捍衛民主和平的關鍵一役。自己將與跨黨派、跨世代、跨領域的立委候選人們所組成的民主大聯盟，爭取社會最大的支持，回首過往「小額募款」是支持民進黨迎向勝利最大的動力，「誠摯邀請大家，一起加入TEAM TAIWAN，相挺台灣！」