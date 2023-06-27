貪吃寒涼生魚片子宮肌瘤易上身　婦科名中醫溫上針灸保子宮

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停經婦人不願開刀 24公分大肌瘤靠中醫治療縮小一位57歲的日籍婦女，於30歲左右發現子宮平滑肌瘤，20年期間飽受痛經、月經血流過多、腹脹、腰痠、頻尿等困擾，日本婦產科醫師建議開刀切除子宮，但患者懼怕手術，因此強忍著肌瘤帶來的不適，遲遲未將子宮切除，49歲停經時子宮肌瘤已達24公分左右。
近幾年隨著丈夫外派工作定居台灣，因為陰道不正常少量出血數日，前往台北某醫學中心檢查，發現子宮肌瘤大小為D1*23公分、D2*19公分，出血原因不明，婦科醫師建議立刻摘除子宮，患者因考慮返回日本手術而婉拒。於是前往中醫診所就診，患者經過下腹部針上艾灸並服用中藥調理，當晚出血即止，之後平均每星期回診一次，治療一段時間後腹脹、腰痠、下腹重墜感已無，子宮肌瘤大小也日漸縮小。
患者於婦產科接受超音波檢查，子宮肌瘤大小為D1*16公分 D2*8公分，患者於停經後8年肌瘤縮小1公分，經由中醫針灸酌加中藥調理，子宮肌瘤明顯縮小。回日本接受追蹤檢查，日本婦科醫師建議目前不需開刀，並希望患者繼續接受台灣中醫治療。
周宗翰中醫師說，子宮肌瘤通常會在停經後，因為缺少黃體素和雌激素影響不再繼續長大，且會慢慢縮小，但此日籍婦人的肌瘤異常碩大，因為肌瘤壓迫腹腔導致長期腹脹，側躺偶爾都有不舒服感覺，西醫多以選擇切除子宮作為治療方針，但患者情願長期忍受不適症狀堅決不動手術，採用中醫療法也獲得顯著改善，目前患者肌瘤已比以前縮小許多，也無任何不適症狀，並持續回診治療當中。
中醫療法改善肌瘤症狀 避免手術風險與卵巢功能影響子宮良性肌瘤在中醫屬於癥瘕，積聚的範疇，通常屬於痰瘀寒凝體質容易罹患，周宗翰中醫師表示，日本人愛吃冰、生魚片、生菜沙拉等性味寒涼食物，更會增加子宮肌瘤增大機會，藉由圍刺任脈、胃經、腎經、肝經等腹部穴位，艾粒溫通氣血，改變子宮腔體環境，並給予中藥活血理氣、溫陽化瘀等方式調理，將有助於減輕子宮肌瘤患者的不適症狀。
現代手術方式比以前進步安全，但還是存在著輸尿管、膀胱損傷、尿失禁或膀胱陰道廔管的風險，周宗翰中醫師指出，子宮與卵巢血管相通，當子宮切除時，卵巢30％的血液就沒有供應來源，因為它們是由子宮動脈的分支供應而來。減少了血液供應，卵巢功能會受到一定程度影響，可能導致更年期的提前或提早衰老可能性，對於女性的生理或是心理會有某種程度上的影響。
有家族史或是肥胖婦女，是罹患子宮肌瘤的高風險族群，肥胖婦女體內雌激素的量較多，因此發生子宮肌瘤機會也可能較高，周宗翰建議，少吃肉類以避免過多環境賀爾蒙的誤食，多吃綠色蔬菜，冰品或寒性食物會導致婦女的宮體變寒，更適合子宮肌瘤的成長，有肌瘤體質的人更應該找尋中醫師的協助改善體質，平時更要養成運動的習慣。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58330
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