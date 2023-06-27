Nina Kosaka宣告7/8從彩虹社畢業！發長信曝離開原因 粉絲超不捨
這幾年間蓬勃發展的「虛擬偶像」Vtuber產業，近期卻迎來大量畢業潮！彩虹社 NIJISANJI EN 官方，昨（26）日宣布旗下 VTuber 三期生 Ethyria 一員的 Nina Kosaka，將在今年7月8日畢業。
記者潘毅/綜合報導
Nina Kosaka（狐坂Nina）自2021年10月9日進行初次直播，形象是白髮紅瞳的和服狐耳娘，官方設定為「掌管天空的九尾狐」，會為為踏上旅行的靈魂祈福前程無憂。平時直播以英文、俄語、法語為主，她在短短不到兩年時間，Youtube頻道已經累積了57萬追蹤粉絲。
據彩虹社官方公告，Nina Kosaka 將於 2023 年 7 月 8 日從 NIJISANJI EN 畢業，Nina 也已在個人推特宣布屆時將進行畢業直播，畢業後她的 YouTube 頻道、推特和其他 SNS 將轉為非公開，商品及音聲內容將停止販售。
而Nina Kosaka本人也在推特上發出要給粉絲的信，並說明離開原因「想要帶給粉絲們一切，但與我自己設定的標準有著差距，因此決定離開NIJISANJI，去追尋更多成長，發展更多能力」。
近期各國的「虛擬偶像」Vtuber畢業已經並非罕事，日前彩虹社旗下Vtuber事務所彩虹社成員「郡道美玲」，才因3月的WBC世界棒球經典賽決賽時的失言，於6月21日畢業。
而台灣的春魚工作室，旗下「瀕臨絕種團」成員十五號、歐貝爾以及「終端少女」平平子，也陸續將於6月底、7月底畢業，這些畢業消息，也讓許多喜愛Vtuber文化的粉絲感嘆「畢業潮來了」。