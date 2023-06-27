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新二代國中生陪母走訪台灣　辦畫展義賣、所得全數做慈善

▲就讀國中二年級的新住民二代裴沛綺。（圖／移民署）
▲就讀國中二年級的新住民二代裴沛綺。（圖／移民署）

國際中心賴正琳／綜合報導

就讀國中二年級的新住民二代裴沛綺以「繪我頭份　綺麗人生」為題，獲選移民署「第九屆新住民及其子女築夢計畫」，她與越裔母親歷經4個月走訪苗栗縣頭份景點與生態園區，繪畫出文化融合與創新的家鄉新風貌，且感念成長之路受到政府及社會許多協助，因此於6月21日在頭份市公所舉辦畫展義賣，將所得全數捐贈給苗栗縣家扶中心，以回饋社會，用行動把愛心散播出去。

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透過移民署築夢計畫，裴沛綺深度走訪家鄉。她以創新的眼光欣賞這塊土地，不論是壯闊水景、巷弄一隅，甚至是節慶活動都是她的創作題材，並運用水彩畫、油畫及版畫等多種繪畫方式呈現出獨具一格的畫作，與大家分享頭份的美好。

此次畫展義賣，裴沛綺在越南的外祖父母也遠渡重洋來到台灣共襄盛舉，一同見證她的圓夢歷程及成果。裴沛綺表示，很開心越南的親人能來參加，認識她成長的這塊土地，一起把愛傳遞出去，同時也能在端午佳節全家團圓。

移民署苗栗縣服務站站主任張金順表示，特別感佩沛綺同學年紀雖小卻有如此善舉，同時移民署為了協助新住民及其子女完成夢想，將持續推動築夢計畫，鼓勵新住民及新二代踴躍報名，在台追逐夢想，實現自我。

▲新二代與與越裔母親和外祖父母及移民署代表合影。（圖／移民署）
▲新二代與與越裔母親和外祖父母及移民署代表合影。（圖／移民署）

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