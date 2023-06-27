最年輕的藍天在台中！林家興組立委選舉「好想挺加薪」男團

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國民黨在台中市已提名市議員黃健豪（35歲）及羅廷瑋（33歲）、市議員黃馨慧之子廖偉翔（32歲），若林家興（33歲）獲提名，藍營8個選區有4名參選人年紀在35歲以下，台中可望成為藍營立委候選人平均年齡最低的城市。4人今宣佈將打團體戰，以名字諧音「青年上場、立委換新，好想挺加薪」（豪翔廷家興）為共同口號。
林家興說，很多島內移民到台中尋找夢想，大里、太平是台中發展最快的區域之一，也是適合青年築夢的地方，何欣純非常勤快、認真跑攤，但沒爭取重大建設，更是眾所周知的黨意立委。他認為立委該有國家格局與高度，國民黨的年輕世代有能力與格局，將地方人民心聲帶到中央、爭取真正的改變。
林家興說，他和3位青年伙伴一起站出來，爭取換人做做看，象徵年輕世代要改變台中、改變台灣，讓年輕人看得到希望，不再對現狀感到無力。羅廷瑋形容4人像「F4大家庭」，將在台中走出新亮點。本屆參選失利的莊子富強調，若林家興獲得掛名，他將第一個穿上競選背心、力挺國民黨的新秀。
國民黨目前在台中市僅2名區域立委，第一波提名的候選人，包括現任的江啟臣、楊瓊櫻，以及捲土重來的顏寬恒。若林家興參選成定局，僅剩中一選區尚未提名。民眾黨有意由前立委蔡壁如出征中一選區，挑戰立院副院長蔡其昌，黨主席柯文哲明將拜訪大甲鎮瀾宮及大甲、大安區地方人士，聽取選戰意見。