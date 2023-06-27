屏東女中、鶯歌工商首闖高中儀隊決賽　7月1日決戰台北

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樓偉傑指出，本屆北、中、南區初賽共有45所學校報名參加，由各區前三名晉級，決賽將於7月1日（星期六）下午兩點，在象徵儀隊競賽最高殿堂的北市國家兩廳院藝文廣場舉辦，晉級的9所學校分別為是新興高中、嘉義女中、港明高中、仁德醫專、屏東女中、明道中學、內埔農工、鶯歌工商及莊敬高職；其中新興高中及莊敬高職皆為儀隊競賽的常勝隊伍；屏東女中及鶯歌工商則是首次進入決賽，讓今年的儀隊決賽更加精采可期。
樓偉傑指出，在競賽獎勵部分，參加學校除依名次頒發獎金及獎座外，本次決賽特別製作了冠軍錦旗及榮譽帶授予冠軍學校，並由該校展示1年，若參賽隊伍連續3屆冠軍，將可永久保留冠軍錦旗，以激勵參賽隊伍榮譽心。
國防部指出，當天活動除了精采可期的競賽外，並邀請莊敬高職演唱創意愛國歌曲，為整場活動揭開序幕，同時也安排廣受民眾歡迎的國防部示範樂隊暨三軍儀隊實施聯合操演及中正預校鼓號樂隊校友團擔任壓軸演出。此外，活動現場互動攤位指示牌上都設有QR-CODE，民眾只要掃描QR-CODE就能連結到「全民國防教育」粉絲專頁，只要將個人現場活動照片上傳、打卡、按讚並分享於個人FB頁面，即可參加限量好禮抽獎活動。
國防部表示，決賽活動從7月1日上午10時至下午5時辦理，現場並規劃31個國軍社團及互動體驗攤位，以及雲豹甲車、動中通天頻車、防空35快砲、愛國者三型飛彈發射車及憲兵重型機車等裝備陳展，讓現場民眾近距離體驗國軍各單位特性、官兵多元豐富才藝與活潑的一面，歡迎國人踴躍參加，為競賽學生及喜愛的學校加油，也為國軍加油。