衣服超帥氣！巴基斯坦新住民創立紳士服飾品牌 獲頒永久居留證
來自巴基斯坦的姜君翰先生(Zeeshan)和國人配偶姜書蓉女士於102年創立襯衫品牌「The Shirts Bar」，在創立品牌前，姜君翰曾在巴基斯坦知名襯衫品牌COTTON & COTTON以及GIORGENTI累積多年工作經驗，和學設計的太太姜書蓉在巴基斯坦美麗地邂逅，共組幸福家庭。但隨著小孩的到來，夫妻決定共同創業成立品牌，並為了提供小孩更好的生活與居住環境，夫妻考量了很多之前旅居過的國家，最後選擇落腳在太太的母國之福爾摩沙台灣。
國際中心賴正琳／綜合報導
姜君翰已在台居留8年多，為了便利旅行及對我國的認同，決定申請外僑永久居留證。日前姜先生穿著英國紳士風，西裝筆挺，神采奕奕地出現在移民署北區事務大隊桃園市服務站，高興地接受該站頒發給他的外僑永久居留證。創辦人以自身穿著，充分為自家品牌展示成功人士優雅形象，令人印象深刻。
姜君翰表示，在巴基斯坦，從小男士就會養成穿著訂製襯衫的習慣，懂得剪裁襯衫的專業師傅也不少，承襲的是英式工法裁剪。自己在巴基斯坦襯衫業界已有多年經驗，能根據消費者需求，透過充分的溝通，提供專業穿搭諮詢，讓每位顧客都能找到符合自己需求的襯衫。在台客群有很多是慕名而來的駐台外交官、政商名流及商界成功人士等，希望在台灣推廣「穿衣哲學」，將紳士穿衣教養的精緻文化帶入台灣。
姜君翰並說在台多年，發現台灣人對於來自不同國家的外國人非常友善。感受到台灣人對於不同的宗教給予高度的尊重。生活也感到相當便利及民主自由。期許The Shirts Bar像他一樣從巴基斯坦出發，立足台灣，結合兩個國家的優勢，讓品牌更加茁壯。
桃園市服務站黃英貴主任表示，外國人於我國合法連續居留5年，每年居住超過183天並符合相關資格，即可備齊相關文件，向居留地的移民署服務站申請永久居留。恭喜姜先生取得永久居留證，期許他和太太的品牌結合自身優勢，在台創造佳績。