105戰砲車車身過大不符合軍方需求 軍備局：將研製第3輛原型車
國防部軍備局以「獵豹專案」斥資7億元打造2輛輪型105公釐戰砲車，計畫預定今年底結案，但傳出原型車的車身過高而無法投產。軍備局今（27）日回應，原型車研製過程出現與軍種作戰需求落差屬正常現象，7月作戰測評、10月完成報告確認構型後，將啟動第3輛原型車研製。
記者呂炯昌／台北報導
國防部上午舉行例行記者會，媒體關注105公厘戰砲車研發進度，軍備局獲得管理處處長游玉堂少將表示，國軍的科研案均援引美國的研發過程，從規格需求、概念設計、初步設計、細部設計、模擬到研製原型車，都有一定程序，而輪型105公釐輪型戰車（105戰砲車）在研製原型車過程中，都與國軍各單位均密切協調。
不過，游玉堂也指出，研製原型車過程中，出現與軍種的作戰需求落差屬正常現象，且必須要有取捨，例如若要降低車高，就必須取捨車輛俯角，因此待這2輛原型車完成後，7月將進行作戰測評，並進一步與兵種討論後將在10月完成報告，並確認構型後接續啟動第3輛原型車研製，避免未來量產出現不符作戰需求的狀況，造成投資浪費。
雲豹八輪甲車為國防部軍備局所自製研發，除「研發中」搭載105公釐戰車砲的CM31雲豹戰砲車、偵蒐戰術輪車外， 目前服役車型包括CM32、CM33、CM34等輪型車款。
CM32為搭載40公釐榴彈機槍指揮車，為通信設備加強型，其餘規格與CM33相同；CM33為搭載40公釐榴彈機槍裝步戰鬥車基本型，主武器為TS96遙控槍塔；CM34搭載美商Orbital ATK製造的30公厘MK44鏈砲。