瓦格納兵變美國早知情？CNN：掌握詳細情資、但對大多數盟友保密
俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）的叛變落幕，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）最新發表電視談話，感謝了避免流血衝突的瓦格納士兵和指揮官，也感謝了居中調停的白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko），並稱叛徒想讓俄羅斯「血流成河」，誓言要將叛亂組織「繩之以法」，不過未點名瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin），事情似乎正式告一段落。不過兵變的影響仍在持續，根據《CNN》報導，美國情報官員事先掌握了關於兵變非常詳細的情資，包括地點，以及計劃如何推進。
記者倪浩軒/綜合報導
《CNN》報導指出，消息人士透露，在俄羅斯國防部6月10日宣布，私人傭兵部隊必須在7月前與政府簽約後，普里格津就決定要展開行動。美國情報官員掌握了瓦格納計畫進軍的地點以及推進路線，但嚴守這些情報，在美國境內，只有最高級別的政府官員以及國會八人幫（Gang of Eight）成員才能獲悉，而對外，只有與包括英國高級官員在內的特定盟友分享，沒有跟北約的盟國分享。
由於獲知內情的人如此之少，瓦格納兵變當天，許多歐洲高級官員，包括美國政府內的許多高級官員，都對事態的發展感到措手不及，也有一些北約官員對未能共享情報感到沮喪。
消息人士解釋，這是為了保護極其敏感的情報來源，美國也沒有與烏克蘭分享，是因為擔心美國和烏克蘭官員之間的對話可能被對手監聽。但是在事後，美國總統拜登已經與盟友們進行交流，向他們說明美國情報部門所掌握的狀況。
參議院情報委員會主席、參議員華納（Mark Warner）表示，普里格津的叛亂「隱藏在眾目睽睽之下」，瓦格納與俄羅斯國防部的不合一直有跡可循，無論如何，最令外界驚訝的是，瓦格納兵變後所面臨的阻力如此之小，華納認為，「10年前的蒲亭絕不會允許事態如此發展」。
不過消息人士也指出，雖然瓦格納兵變的規模超乎預料，讓蒲亭也措手不及，且蒲亭一開始可能也不想把資源從烏克蘭戰事中移開，讓瓦格納有了可趁之機。但如果部隊真的推進到莫斯科，美國官員們相信瓦格納行動最終仍然會失敗，這或許也是普里格津接受調停的原因。