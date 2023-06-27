韋禮安演唱會宣布加場！7月2日門票開賣 粉絲手刀搶票
韋禮安日前宣布將於今年11月11日在台北小巨蛋舉辦「如果可以，我想和你明天再見 again」安可返場場次，門票於6月18日開賣隨即秒殺，完售消息公布後，許多粉絲喊加場，在主辦單位以及藝人方的協調下，韋禮安也正式宣布即將於11月12日下午4點半，於小巨蛋再開一場，門票將於7月2日早上11點開賣。
記者吳雨婕/綜合報導
「如果可以，我想和你明天再見 again」安可返場門票在6月18日開賣就完售，人正在世界巡迴以及金曲主持準備中的韋禮安得知消息後，既開心又激動地表示：「謝謝大家支持！海獅不敢相信！到時候大家小巨蛋見！」今（27）日主辦單位公布好消息，就是韋禮安的返場演唱會加場。
韋禮安宣布加場的同時，也不忘滿足所有粉絲對「韋氏迷因」期待，結合社群平台上大家常看到的說書人短片，以及慣例的「海獅梗」，拍攝「小陳的故事」。影片講述出道10幾年的小陳，為了宣傳演唱會，努力加入海獅會，目標成為「頭號粉獅」。影片一出，立馬引起所有網路「粉獅」們的討論。許多粉絲看完「韋氏迷因」後也表示：「這才是韋禮安」、「正經的宣傳反而不習慣了」、「不要再宣傳了！加演場也要被秒殺了！」
面對即將到來的金曲獎，以及即將開賣的安可加演場，被問及是否備感壓力時，韋禮安也表示：「沒問題的！不會辜負大家期待！」韋禮安「如果可以，我想和你明天再見 again」台北小巨蛋演唱會，11月11日場次已全面完售，11月12日下午4點半追加舉辦一場，7月2日早上11點於KKTIX及全家FamiPort全面啟售。