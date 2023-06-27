談NONO性騷擾風波「很震驚」！好友黃鐙輝：至今還沒有聯絡過
藝人黃鐙輝今（27）日帶著孩子、老婆萁萁出席「圖坦卡門：出土百年紀念特展開展記者會」，面對好友NONO前陣子捲入性騷擾風波並退出演藝圈，黃鐙輝坦言，當下聽到非常震驚，而事件發生到現在，他也不敢去關心對方，直呼：「我覺得他（NONO）需要冷靜。」
記者詹鎰睿/台北報導
黃鐙輝坦言，一得知NONO爆發性騷擾風波並要暫停一切演藝工作後，他感到十分震驚：「我真的不知道要說什麼！」而事件過後彼此都沒有聯繫。黃鐙輝解釋，畢竟他不是當事者、不清楚真相，再加上是晚輩的關係，因此沒有資格評論事情，「清官難斷家務事，更何況這比家務事還嚴重耶。」也不敢去詢問NONO實際狀況。
至於兩人的共同師父許效舜是否知情？黃鐙輝表示：「我不知道耶，大家也都沒有討論！」由於事情發生到現在，黃鐙輝都在忙工作，無奈這起事件接二連三的爆發，讓他感嘆，「心情蠻不好的。」
不過，黃鐙輝呼籲，透過這起事件，似乎是在警惕著大家，「可不可以從教訓中得到什麼，學習到什麼，只要心存善念，往好的地方走，自然就不太會發生事情。」最後黃鐙輝也透過這次的活動體悟到生死，非常開心能夠帶著孩子們逛展、給孩子們機會教育，要讓他們從小知道要學會如何尊重他人。
※【NOWnews 今日新聞
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