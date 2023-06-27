擔任侯友宜榮譽競總主委？朱立倫：目前還沒有討論到這一塊
外傳國民黨主席朱立倫、前總統馬英九要接任國民黨總統參選人侯友宜競選榮譽主委，朱立倫今（27）日表示，目前還沒有討論這一塊，現階段是7月1日會是成立競選辦公室，以及組織動員、國政顧問團、後勤支援等部分，每一塊都會跟黨的組織完全的整合在一起，希望大家是一個團隊，候選人是最強的候選人，他是總教練，大家一起打這一仗。
記者余祥／台北報導
侯友宜今日證實前國民黨秘書長金溥聰加入競選團隊，朱立倫說，這兩週都跟侯友宜有密切的聯繫，也都做深入的討論，針對未來競選的架構、競選的組織，要廣邀各界的人才，金溥聰是很優秀的人才，在文宣、空戰方面很有經驗。
朱立倫說，他跟侯友宜有幾個共識，一方面是競選辦公室跟空戰的部分，會請很優秀、有經驗的同志來擔任負責人，也會廣邀各界的人才；另外組織動員的部分，也會請很資深、有經驗的同志，來整合各地的組織，還有連結立法院黨團跟各立委的候選人；有關於重要政策的國政顧問團的部分，也會找有經驗的、資深的同志來擔任我們的召集人；後勤支援的部分當然也很重要，會請有這方面經驗的人來擔任負責人。
朱立倫說，這幾塊都在努力當中，最重要的就是更多的人來加入這個團隊，讓團隊能夠整合在一起，他作為黨主席、作為總教練，希望廣邀各界的好人才。
至於榮譽主委部分，朱立倫說，資深前輩們擔任榮譽職是應該的，那不管總統候選人或他，能夠去邀請這些資深的前輩來擔任榮譽職，或者擔任我們重要的職務都是應該的。