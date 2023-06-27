大牙爆遭性騷！「黑澀會」昆凌被問陳建州 當下反應曝光
周杰倫太太昆凌今（27）日出席公益記者會活動，近來台灣「me too」議題持續延燒，稍早曾是「黑澀會美眉」一員的大牙，在臉書揭露自己遇到的狀況，扯出當時的老闆陳建州（黑人）對她性騷擾，而昆凌當年即是以「黑澀會美眉」成員出道，現在已經是天王嫂的她，今天現身記者會時，受訪時被問及大牙、黑人一事，她立刻露出尷尬的微笑。
記者吳雨婕/台北報導
記者會結束後，現場媒體追問昆凌有沒有關心大牙、陳建州？昆凌為了避免失焦，露出尷尬微笑，沒有做任何回應，媒體繼續追問，現場工作人員出面緩頰：「（問題）以公益為主喔！」昆凌經紀人在一旁則表示：「今天還沒看新聞。」至於先前傳出她與周杰倫夫妻倆決定讓大女兒Hathaway報名澳洲貴族女子學校小學部，一年學費約100萬元台幣，對此昆凌回應：「希望給小孩保留一點隱私。」沒有否認也沒有承認消息是否為真。
記者會上，主持人黃豪平在記者會開始沒多久，就提到由於昆凌行程繁忙時間有限，所以問題統一由主辦單位過濾後，再由他來提問，事實上前一天主辦單位就已先提到，媒體要線上提出問題，藉此過濾提問，似乎是想要避免記者會失焦，所做出的對策。實際上，《NOWnews今日新聞》記者於今天中午使用線上提問，詢問「是否有關心大牙、陳建州」，確實該問題也在記者會上「神隱」，只剩下與公益活動相關的問題。
今天稍早大牙在臉書上寫下千字文，指控11年前是「黑澀會美眉」時，遭到當年的老闆陳建州性騷擾，讓她又氣又害怕，陳建州方面則是發出律師聲明，強調自己「行事坦蕩」，「絕無周宜霈女士指稱私人獨處之事實，周宜霈女士之指控毫無根據、全屬虛偽不實。」
※【NOWnews 今日新聞
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