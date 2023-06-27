老四川創辦人離世！獨門哈爾濱秘方 開創首家「興櫃掛牌」麻辣鍋
麻辣鍋業者「老四川」今天發布重大訊息，創辦人暨執行長梁朝辰於昨（26）夜逝世，享年56歲；業者對外表示，旗下包含老四川麻辣燙、四川小灶等各餐飲店家，各項業務均由專業經理人負責，對公司營運無影響。
記者葉盛耀/綜合報導
梁朝辰自從國中畢業就幫忙家計，年輕時曾赴中國大陸當過10年婚紗攝影師，因此2003年親赴哈爾濱研習麻辣鍋，帶回「三香三椒三料及七滋八味九雜」川味秘方，返台創業。
10幾年間，老四川由一間僅有13張桌的小店家，變身麻辣鴛鴦鍋連鎖餐飲公司，旗下品牌包含老四川麻辣燙、四川小灶、紅亭迴轉麻辣鍋等，共計14家直營門市，同時跨足電子商務，於2014年登錄興櫃掛牌交易，也是全台首家興櫃掛牌的麻辣鍋店。
招牌鴛鴦鍋以香辣濃厚的麻辣紅鍋，搭配加了許多中藥的養生白鍋，不少高雄在地人都說老四川是從小吃到大的好味道，也覺得是高雄餐飲界的傳奇，更曾於高市府觀光局舉辦的「2021大港吃鍋」，獲得共鍋組前10大名次。
梁朝辰在高雄人面廣，因豪邁講義氣，且投身警界公益，上月才剛連任義交大隊長。對員工也照顧有加，記者致電老四川總經理等高層人員，目前皆謝絕媒體採訪。