瓦格納兵變餘波盪漾　分析：對習近平敲響警鐘

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美國克雷蒙特麥肯納學院（Claremont McKenna College）研究中國大陸政策的學者裴敏欣在一篇文章中分析，與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）相較，習近平的權力掌控更加穩固，而中共的統治體制與俄羅斯執政黨更是不可同日而語。但還是有數個不可忽視的風險，會讓習近平提高警惕。
裴敏欣認為首先和最重要的是，要確保中國大陸軍隊、特別是高層指揮官的政治忠誠，儘管一些防範性措施會降低軍隊的戰鬥力，但習近平可能認為這種代價是值得的，能防止在危機中出現不忠誠。
此外，這一事件會提醒習近平，民族主義是一把雙面刃，極端民族主義者可以用更激進的好戰言論威脅掌權者，「就像瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）對蒲亭所做的那樣」。習近平已經開始透過約束他的下屬來降低這種風險。
復旦大學俄羅斯中亞研究中心主任馮玉軍對港媒表示，一個孤立事件不會對中俄關係乃至中國自身產生直接影響，但整體的國際形勢，包括俄烏戰爭的走向、俄羅斯未來發展的不確定性、地緣政治的挑戰等，都將對中國產生深遠的歷史影響。
另有中國學者認為，北京將從這一事件中汲取政治和軍事上的教訓，尤其是在對台灣關係問題上。
南華早報引述一位不願具名的中國研究者指出，如果在重大軍事行動，例如對台灣的行動的前線遭遇失敗，可能會助長非官方軍事組織的崛起，「中國大陸領導人必須為這種風險做好準備」。
這位不具名的學者補充說，中國大陸不存在傭兵，而且中共對軍隊有著統一領導，領導人要考慮的一個極端情況是，大規模軍事行動的前線失敗是否會導致軍事力量的分裂。
紐約時報記者黃安偉（Edward Wong）也在推特發文稱，「在整個俄烏戰爭中，如果有一件事能促使習近平重新考慮攻台，那就是瓦格納集團兵變」，他說，習近平正在觀察一場曠日持久的戰爭如何給一個國家帶來意想不到的後果。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1120627