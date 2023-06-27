快訊／下班注意！14縣市「大雨特報」　雨彈一路轟到晚上

最新12組LINE免費貼圖！人中哥、企鵝超嗆：要確定欸、絕交5分鐘

▲本周全新LINE免費貼圖來了，端午節貼圖用不夠，這周還有可愛Duck吃粽子。（圖／LINE、記者整理）
▲本周全新LINE免費貼圖來了，端午節貼圖用不夠，這周還有可愛Duck吃粽子。（圖／LINE、記者整理）

記者黃韻文/綜合報導

快來下載本周全新LINE免費貼圖！LINE今（27）日在貼圖小舖上架3組免費貼圖，包括超可愛的鴨鴨「Duck」、企鵝「Hokii」，《NOWnews今日新聞》加碼找出不在架上的「隱藏版」，人中哥啾咪集結許多實用文字，像是「Hi、有夠讚、OK、感恩的心、你要確欸、窩好興奮」，合計12組LINE貼圖都是限時免費，快點把握時間下載。

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🟡貼圖小舖6月27日新上架

📌LINE購物 夯話題 ×Duck
下載期限：2023/7/27
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「LINE購物 夯話題 ×Duck」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物 夯話題 ×Duck」。（圖／取自LINE）
📌Hokii！說出心裡話！
下載期限：2023/7/27
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▲免費貼圖「Hokii！說出心裡話！」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「Hokii！說出心裡話！」。（圖／取自LINE）
📌PRADA MOMENT  限定貼圖
下載期限：2023/7/27
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「PRADA MOMENT 限定貼圖」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「PRADA MOMENT 限定貼圖」。（圖／取自LINE）
🟡「隱藏版」貼圖專區

📌LINE購物直播×人中哥啾咪
下載期限：2023/7/26
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▲免費貼圖「LINE購物直播×人中哥啾咪」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物直播×人中哥啾咪」。（圖／取自LINE）
📌LINE購物品牌名店×香菇妹（點此下載）
下載期限：2023/7/18
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「LINE購物品牌名店×香菇妹」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物品牌名店×香菇妹」。（圖／取自LINE）
📌LINE禮物 × 小狗宇宙（點此下載）
下載期限：2023/7/18
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「LINE禮物 × 小狗宇宙」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE禮物 × 小狗宇宙」。（圖／取自LINE）
📌LINE購物護照★狐狸先森瘋狂購物篇（點此下載）
下載期限：2023/7/12
下載條件：開通LINE購物護照

▲免費貼圖「LINE購物護照★狐狸先森瘋狂購物篇」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物護照★狐狸先森瘋狂購物篇」。（圖／取自LINE）
📌中鋼企業文化篇2（點此下載）
下載期限：2023/7/8
下載條件：無條件下載

▲免費貼圖「中鋼企業文化篇2」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「中鋼企業文化篇2」。（圖／取自LINE）
📌ASE E寶闖蕩半導體（點此下載）
下載期限：2023/7/2
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「ASE E寶闖蕩半導體」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「ASE E寶闖蕩半導體」。（圖／取自LINE）
📌LINE購物 × 上班族鴨鴨（點此下載）
下載期限：2023/7/6
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「LINE購物 × 上班族鴨鴨」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物 × 上班族鴨鴨」。（圖／取自LINE）
📌LINE購物直播×林北係熊（點此下載）
下載期限：2023/6/28
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「LINE購物直播×林北係熊」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物直播×林北係熊」。（圖／取自LINE）
📌台灣房屋-房仲日常2.0（點此下載）
下載期限：2023/6/29
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「台灣房屋-房仲日常2.0」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「台灣房屋-房仲日常2.0」。（圖／取自LINE）

2023端午節免費LINE貼圖！全新12組來了：香菇妹、水獺超Q

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