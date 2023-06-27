最新12組LINE免費貼圖！人中哥、企鵝超嗆：要確定欸、絕交5分鐘
快來下載本周全新LINE免費貼圖！LINE今（27）日在貼圖小舖上架3組免費貼圖，包括超可愛的鴨鴨「Duck」、企鵝「Hokii」，《NOWnews今日新聞》加碼找出不在架上的「隱藏版」，人中哥啾咪集結許多實用文字，像是「Hi、有夠讚、OK、感恩的心、你要確欸、窩好興奮」，合計12組LINE貼圖都是限時免費，快點把握時間下載。
記者黃韻文/綜合報導
🟡貼圖小舖6月27日新上架
📌LINE購物 夯話題 ×Duck
下載期限：2023/7/27
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📌Hokii！說出心裡話！
下載期限：2023/7/27
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📌PRADA MOMENT 限定貼圖
下載期限：2023/7/27
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🟡「隱藏版」貼圖專區
📌LINE購物直播×人中哥啾咪
下載期限：2023/7/26
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📌LINE購物品牌名店×香菇妹（點此下載）
下載期限：2023/7/18
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📌LINE禮物 × 小狗宇宙（點此下載）
下載期限：2023/7/18
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📌LINE購物護照★狐狸先森瘋狂購物篇（點此下載）
下載期限：2023/7/12
下載條件：開通LINE購物護照
📌中鋼企業文化篇2（點此下載）
下載期限：2023/7/8
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📌ASE E寶闖蕩半導體（點此下載）
下載期限：2023/7/2
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📌LINE購物 × 上班族鴨鴨（點此下載）
下載期限：2023/7/6
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📌LINE購物直播×林北係熊（點此下載）
下載期限：2023/6/28
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📌台灣房屋-房仲日常2.0（點此下載）
下載期限：2023/6/29
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