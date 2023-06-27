踏進路口就算！斑馬線讓行人「標準維持3公尺」　違規開罰6000元

遭指性騷案吃案包庇？外交部：外界不知情時就處理、絕無護短

▲外交部發言人劉永健。（圖／記者呂炯昌攝，2023.04.11）
▲外交部發言人劉永健。（圖／記者呂炯昌攝，2023.04.11）

記者邱新博／台北報導

外交部性騷擾案件連環爆，菲律賓前代表徐佩勇、泰國前代表莊碩漢都涉及性騷擾案件，另有前外交部人員也控訴上司性騷。對此外交部發言人劉永健今（27）日表示，兩案件外交部都在外界不知情的情況下就處理，沒有包庇吃案情事。

我是廣告 請繼續往下閱讀
有媒體報導外交部在性騷擾案件中包庇、吃案；劉永健表示，針對莊碩漢涉及性騷擾的案件，外交部已經多次說明，並發布新聞，媒體也有報導與指教。針對外界批評，外交部都虛心檢討，但對於不實報導與指控，外交部不予接受，有些報導是毫無根據。

劉永健強調，外交部對職場性騷擾採取零容忍的高標準，有疑似性騷擾情事絕對會嚴肅處理，因此不管是菲律賓代表、泰國代表涉性騷案件，外交部表示痛心，對相關申訴也會積極斷然處理，這兩個案件都是在外界不知情的情況下就積極處理。

劉永健指出，在菲律賓的案子上，網路論壇六月初提出指控，大使已經在四月初解除職務並調回國內；在泰國的情況，外交部在6月上旬知道時，即以積極處理，總統府發布人事令前，外交部即要求該代表辭職，「何來所謂包庇吃案」？

至於日前有外交人員在臉書上指控黃姓前上司5、6年前對他性騷。劉永健也證實，6月14日已接獲當事人提出申訴，目前正展開調查。

劉永健說，依據《性騷擾防治申訴及調查處理要點》的規定，案子必須在接獲申訴3日內決定是否受理，決定受理的3日內會組成專案小組，且必須在兩個月內結案，做出性騷擾是否成立的報告。如果性騷擾成立，會移交考紀會來處理。

至於媒體詢問，據了解該黃姓外交部之前駐加拿大，是否會先要求他回國？劉永健表示，目前黃姓外交官是在國內服務。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

帛琉總統坦言面臨中國施壓　外交部：感同身受並持續提供援助

駐泰代表莊碩漢閃辭　外交部證實疑涉性騷：第一時間要求辭職

前駐菲律賓代表徐佩勇疑涉性騷　外交部說明處理情況

前駐菲律賓代表徐佩勇疑涉性騷 外交部：解職調回本部調查中

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀