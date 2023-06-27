遭指性騷案吃案包庇？外交部：外界不知情時就處理、絕無護短

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劉永健強調，外交部對職場性騷擾採取零容忍的高標準，有疑似性騷擾情事絕對會嚴肅處理，因此不管是菲律賓代表、泰國代表涉性騷案件，外交部表示痛心，對相關申訴也會積極斷然處理，這兩個案件都是在外界不知情的情況下就積極處理。
劉永健指出，在菲律賓的案子上，網路論壇六月初提出指控，大使已經在四月初解除職務並調回國內；在泰國的情況，外交部在6月上旬知道時，即以積極處理，總統府發布人事令前，外交部即要求該代表辭職，「何來所謂包庇吃案」？
至於日前有外交人員在臉書上指控黃姓前上司5、6年前對他性騷。劉永健也證實，6月14日已接獲當事人提出申訴，目前正展開調查。
劉永健說，依據《性騷擾防治申訴及調查處理要點》的規定，案子必須在接獲申訴3日內決定是否受理，決定受理的3日內會組成專案小組，且必須在兩個月內結案，做出性騷擾是否成立的報告。如果性騷擾成立，會移交考紀會來處理。
至於媒體詢問，據了解該黃姓外交部之前駐加拿大，是否會先要求他回國？劉永健表示，目前黃姓外交官是在國內服務。
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