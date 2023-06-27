胡志明市飯店掀轉售潮！4星級30年老店也關門　越南旅遊市場低迷

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胡志明市中心知名觀光景點濱城市場（Bến Thành Market）旁，一家擁有30年歷史的諾福克飯店（Norfolk Hotel），即便本身是4星級飯店且曾經吸引眾多外國觀光客上門，也不得不停業熄燈。
一家還在胡志明市苦苦支撐的飯店業主對《VietnamNews》表示，在住房率較低的困難時期，飯店仍必須持續支付電費、水費、員工工資和繳納各類稅費，「不得不減少運營或尋找收回資本的方法」。另一家飯店業者則透露，過去一個月來，許多求售的飯店已經把價格降低了30％，但仍找不到買家。
當地旅遊業者表示，許多越南人寧願選擇去沿海地區度假，而不願來胡志明市觀光。而對國際觀光客來說，越南不友善的簽證政策和不穩定的旅遊服務水準，和鄰近的泰國、新加坡等國家相比，降低了國際觀光客前來的吸引力。
根據統計，胡志明市原有325家觀光飯店，今年截至目前已經倒閉了20家。根據越南房地產智庫「Savills Vietnam」的報告，因為疫情關係，當地飯店在2020年開始就出現轉型併購潮，而動盪預計會一直持續到2024年。今年1～4月，胡志明市共吸引了1190萬位遊客，包括130萬位國際觀光客。不過胡志明市訂下的年度目標是4000萬遊客、500萬國際觀光客，目前看來想要達標還須加把勁。