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胡志明市飯店掀轉售潮！4星級30年老店也關門　越南旅遊市場低迷

▲越南的旅遊市場低迷，加上經濟前景動盪，胡志明市掀起一波飯店倒閉轉售潮。圖為胡志明市街景。（圖／美聯社／達志影像）
▲越南的旅遊市場低迷，加上經濟前景動盪，胡志明市掀起一波飯店倒閉轉售潮。圖為胡志明市街景。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

疫後全球旅遊復甦，許多悶壞了的民眾紛紛出遊觀光，不過幾家歡樂幾家愁，越南的旅遊市場仍然低迷，加上經濟前景動盪，胡志明市掀起一波飯店倒閉轉售潮，許多飯店紛紛以大幅折扣的低價求售，斷尾求生。

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根據《VietnamNews》報導，當地的商業房地產經紀人表示，過去兩個月求售/待售的飯店數量大幅增加，許多位於胡志明市精華地段的飯店，依舊紛紛掛牌出售。越南房地產協會副主席Nguyễn Văn Đính表示，許多飯店業主，尤其是中小型規模的，正以低得多的價格出售飯店，以圖維持現金流，才能繼續生存下去。

胡志明市中心知名觀光景點濱城市場（Bến Thành Market）旁，一家擁有30年歷史的諾福克飯店（Norfolk Hotel），即便本身是4星級飯店且曾經吸引眾多外國觀光客上門，也不得不停業熄燈。

一家還在胡志明市苦苦支撐的飯店業主對《VietnamNews》表示，在住房率較低的困難時期，飯店仍必須持續支付電費、水費、員工工資和繳納各類稅費，「不得不減​​少運營或尋找收回資本的方法」。另一家飯店業者則透露，過去一個月來，許多求售的飯店已經把價格降低了30％，但仍找不到買家。

當地旅遊業者表示，許多越南人寧願選擇去沿海地區度假，而不願來胡志明市觀光。而對國際觀光客來說，越南不友善的簽證政策和不穩定的旅遊服務水準，和鄰近的泰國、新加坡等國家相比，降低了國際觀光客前來的吸引力。

根據統計，胡志明市原有325家觀光飯店，今年截至目前已經倒閉了20家。根據越南房地產智庫「Savills Vietnam」的報告，因為疫情關係，當地飯店在2020年開始就出現轉型併購潮，而動盪預計會一直持續到2024年。今年1～4月，胡志明市共吸引了1190萬位遊客，包括130萬位國際觀光客。不過胡志明市訂下的年度目標是4000萬遊客、500萬國際觀光客，目前看來想要達標還須加把勁。

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