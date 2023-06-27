春風頂替「大哥」上位！甜戀宋芸樺 九把刀「天天吃大餐」夢碎
由九把刀執導的台北電影節開幕片《請問，還有哪裡需要加強》，由宋芸樺、春風、柯震東、蔡昌憲、應朗丰、郭子乾主演。九把刀透露，其實春風是頂替黃立成，「上位」演出男主角與宋芸樺談戀愛，讓原本懷抱「天天吃大餐」幻想的九把刀夢碎！不過首次挑戰大銀幕的春風，也讓九把刀直誇：「春風有不可取代的魅力，超乎大家想像，看過的人都覺得他很可愛。」
記者黃雅琪/綜合報導
九把刀在臉書上透露，當初他希望「麻吉大哥」黃立成演出男主角「泰哥」，因為在劇本的設定裡面，原來的男主角年紀稍長，講著一口流利英文和台語，從美國回來當老大。黃立成一開始相當積極投入這個角色，九把刀也幻想天天吃大戶屋和每天有人來按摩的好康拍片景況，但因為黃立成的行程太滿，最後演出還是告吹，黃立成便推薦春風「上位」主演。
春風飾演的黑道大哥得戴假髮上戲，但是春風的皮膚太敏感，戴上假髮的膠水令他奇癢無比，在片中他還有飄逸長髮、爆炸捲捲頭、染成小粉紅的浪子頭等造型，完全任由九把刀玩弄。春風敬業演出、笑料滿分，也被視為今年最有機會入圍金馬獎的人選之一。
宋芸樺飾演被春風追求的洗頭妹「阿芬」，她為了演出年輕妹妹特意減肥5公斤，因為在電影中她必須穿上露出小蠻腰的服裝。為求戲好的宋芸樺也被影評誇獎：「這部片最大的亮點就是宋芸樺的表演，他洗頭跟剪頭髮時的表情好豐富，看起來很可愛。」《請問，還有哪裡需要加強》7月28日上映。