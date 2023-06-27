BBC：習近平打沖繩牌　觸動中日敏感神經

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這份史料詳述福建省與當年獨立的「琉球王國」之間的聯繫，而人民日報的報導又稱，館方強調手稿具有重要政治意義，即表明釣魚島（日本稱尖閣諸島，台灣稱釣魚台）是中國領土。
香港大學香港亞太研究中心研究員林泉忠曾在沖繩的琉球大學任教多年，他分析，這應該是館方「有意識地選擇」涉及琉球歷史的文本，由習近平評述。
他說，習的舉措透露兩個訊息：「首先，北京似乎在強調，在中日關係並不和睦的當下，中國跟琉球可以有特殊的友好關係；再來就是琉球地位究竟屬不屬於日本，應該也可以討論。」
美國海軍戰爭學院海洋策略教授霍姆斯（James R. Holmes）表示，他同意習近平這次評述琉球歷史問題，帶有政治及軍事雙重意涵，並且習的三言兩語可說是「在政治上給日本帶來麻煩的簡單方法」。
他說，沖繩獨立當然有利於北京，因後者能夠以某種方式使這些島嶼脫離日本主權，重建獨立的、弱小的鄰國，並將使日本自衛隊撤離，瓦解美國陸戰隊「遠征先進基地作戰」設想。
霍姆斯指出：「過去幾年的事件提醒我們，威權國家可能會做出外人認為不太可能的發聲和欠考慮的行動。譬如，中國會在南海建造人工島嶼，以主張對廣闊水域的主權，以前曾被外人認為是無稽之談。」
他說：「所以，這次我們至少該思考這個可能性（沖繩發生戰事），這樣一旦再次發生未曾想像過的事情，便不會措手不及。」
BBC的報導指出，北京當局這番有關沖繩「主權爭議」的操作，在中日政壇及民間引發激烈討論，因中國崛起後，沖繩成為美國「第一島鏈」防堵中國的重要關口。
林泉忠分析，雖然近年東京與莫斯科爭執「北方四島」（齒舞群島、國後島、擇捉島和色丹島）主權，中國維持中立化，但若東亞出現地緣政治的重大變局，北京會否或如何打出「沖繩牌」仍值得高度關注。
他說，因琉球原非中國領土，「北京若未做好相關準備，不會輕易提出沖繩地位問題」，而今年4月1日，沖繩縣政府設置「地域外交室」，即因沖繩對於「台灣有事」（意旨台海發生戰爭）感到不安。
華府保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institue）非常駐研究員長尾賢（Satoru Nagao）則告訴BBC中文網，北京針對沖繩的評論或行為，吻合近年來中國領土擴張的模式。
他說，北京在東海、南海、南太平洋乃至印中邊界等地擴張軍事的手段有相同特點，分別是透過非軍事手段，例如一帶一路、亞投行等，還有以旅遊業投資或經濟脅迫等，擴張中國實力及領土。
長尾賢舉例，好比中國可輸出很多旅客到沖繩，讓沖繩人賺錢，或邀沖繩縣知事訪問，但就日本立場來看，這是個陷阱，因中方可突然禁止旅客赴沖繩並予以施壓。「帛琉過去也曾發生過類似事情」。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120627