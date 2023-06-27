夏天開始「颱風要來了」？專家揭確切時間點：先防午後下大雨
台灣已經進入夏季的天氣型態，除了氣溫炎熱、午後大雷雨的情況明顯外，「颱風」也常是影響夏天天氣的重要系統，氣象專家賈新興表示，以目前觀測到的資料來看，7月上旬台灣附近的環境皆不利降雨，颱風系統可能要到7月21日前後才會明顯發展，民眾近期只要先留意高溫和午後大雨即可，後續天氣值得繼續關注。
記者張志浩/綜合報導
賈新興說明，颱風要發展，需要在菲律賓東方海面或南海形成「低壓槽」或「季風槽」，且太平洋高壓不能太強勢，目前觀測下來，7月21日前後，太平洋高壓位置大約在日韓上空，而菲律賓東方海面或南海也在這個時間點，整個環境適合熱帶系統發展並增強，颱風也就更有機會在此時生成。
賈新興進一步指出，本週太平洋高壓籠罩台灣，下週開始太平洋高壓雖然稍微東退，但台灣各的氣溫普遍都是相當炎熱，基本上7月8日起至7月21日，各地天氣都是晴朗炎熱，且不利降雨，除了午後因對流發展旺盛的降雨外，較少有其它系統交互影響；模式預測，7月22日南方水氣增多，很可能就是熱帶系統發展帶來的影響。
此外，台灣南方海域目前其實有一個「熱帶擾動」出現，且正通過菲律賓呂宋島，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」指出，其外圍水氣逐漸靠近台東及恆春，今（27）日下午起會不定時有下小雨的機會，不過進入熱帶擾動南海後，因為太平洋高壓及乾空氣干擾，不適合繼續發展，過幾天抵達廣東海域時，太平洋高壓減弱東退，有機會將水氣輸入到台灣，讓午後雷陣雨變得更明顯。