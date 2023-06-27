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身分證、手機「中2碼」！免費吃黑糖珍珠霜淇淋　鐵板烤牛舌8折

▲京都勝牛夏季牛舌宴，「牛舌肉盤」8折加購優惠；暑假身分證、手機號碼對中「1、0、5、8」任2碼，免費吃黑糖珍珠霜淇淋。（圖／記者蕭涵云攝）
▲京都勝牛夏季牛舌宴，「牛舌肉盤」8折加購優惠；暑假身分證、手機號碼對中「1、0、5、8」任2碼，免費吃黑糖珍珠霜淇淋。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

京都勝牛推出夏季牛舌宴，打造「牛舌魷魚鐵板牛排」、「烤牛舌炸翼板牛排雙饗」2款全新料理，即日起可享「牛舌肉盤」8折加購優惠！而且7月1日起再推出暑假優惠，身分證、手機號碼對中「1、0、5、8」任2碼，就能免費吃黑糖珍珠霜淇淋！銀座杏子日式豬排盛夏則以「日本紀州南高梅」入饌，還打造「伊比利豬」豬排搭配牡蠣，新品嚐鮮祭出88折優惠。

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愛吃燒肉的饕客都不會錯過的牛舌料理來了！日本炸牛排品牌「京都勝牛」初夏大推牛舌饗宴，以招牌炸牛排與人氣鐵板牛排搭配口感鮮嫩薄脆的牛舌，打造「牛舌魷魚鐵板牛排」、「烤牛舌炸翼板牛排雙饗」2款全新料理。

▲「牛舌魷魚鐵板牛排」530元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「牛舌魷魚鐵板牛排」530元。（圖／記者蕭涵云攝）
嚴選有嚼輕的薄切牛舌，在鐵板上滋滋作響、旋即散發焦香味，再包裹著蔥鹽入口，讓人忍不住流口水，並搭配以鐵板煎至五分熟的美國嚴選翼板牛排，柔嫩多汁的肉香滿滿，多重牛肉食感超滿足肉肉控，還配上炸得酥脆的魷魚圈，直接享受海陸美味。

▲「烤牛舌炸翼板牛排雙饗」550元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「烤牛舌炸翼板牛排雙饗」550元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲牛舌五花肉盤加購8折，優惠價160元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲牛舌五花肉盤加購8折，優惠價160元。（圖／記者蕭涵云攝）
📌京都勝牛「牛舌饗宴」加購8折優惠
「京都勝牛」牛舌饗宴，即日起開吃，只要點購任一套餐都能享有「牛舌肉盤」加購8折優惠。160元就能吃到原價200元的牛舌肉盤。

📌身分證、手機「中2碼」免費吃黑糖珍珠霜淇淋
而且「京都勝牛」7月1日至7月31日再推出暑假優惠，出示隨身任一證件，包括身分證、手機號碼對中「1、0、5、8」任2碼，就能免費吃原價85元的「黑糖珍珠霜淇淋」。

▲身分證、手機「中2碼」，免費吃京都勝牛「黑糖珍珠霜淇淋」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲身分證、手機「中2碼」，免費吃京都勝牛「黑糖珍珠霜淇淋」。（圖／記者蕭涵云攝）
銀座杏子日式豬排盛夏則以「日本紀州南高梅」入饌，將梅子醬夾入厚實的熟成里肌豬排中，油炸起鍋後再撒上提味的椒鹽粉，咬得到梅子果香，讓豬排吃起來更加清爽，酸甜開胃。還選用香氣特殊的「伊比利豬」腰內部位，推出「伊比利厚切腰內三拼豬排套餐」及「伊比利厚切腰內三拼豬排套餐」，每家店每日只供應10份。

▲銀座杏子日式豬排盛夏則以「日本紀州南高梅」入饌。（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起：梅子椒鹽熟成里肌豬排套餐370元、伊比利厚切腰內三拼豬排套餐538元及伊比利厚切腰內牡蠣豬排套餐528元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲銀座杏子日式豬排盛夏則以「日本紀州南高梅」入饌。（圖／記者蕭涵云攝）
▲銀座杏子日式豬排盛夏則以「日本紀州南高梅」入饌。（圖／記者蕭涵云攝）
銀座杏子日式豬排盛夏則以「日本紀州南高梅」入饌，將梅子醬夾入厚實的熟成里肌豬排中，油炸起鍋後再撒上提味的椒鹽粉，咬得到梅子果香，讓豬排吃起來更加清爽，「梅子椒鹽熟成里肌豬排」酸甜開胃。還選用香氣特殊的「伊比利豬」腰內部位，推出「伊比利厚切腰內三拼豬排套餐」及「伊比利厚切腰內牡蠣豬排套餐」，每家店每日只供應10份。

▲三拼套餐一次吃到伊比利豬肉，搭配炸牡蠣與鮮彈草蝦。（圖／記者蕭涵云攝）
▲三拼套餐一次吃到伊比利豬肉，搭配炸牡蠣與鮮彈草蝦。（圖／記者蕭涵云攝）
📌銀座杏子日式豬排！新品88折優惠
銀座杏子日式豬排即日起更祭出新品嚐鮮優惠，6月27日至6月30日，憑粉絲專頁截圖可享「梅子椒鹽熟成里肌豬排」88折；六角APP會員於6月27日至7月9日也有會員專屬88折活動。


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