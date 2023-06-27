吳青峰造福中年粉絲！無預警推出「寫真集」 壓箱寶大禮曝光
吳青峰憑著專輯《馬拉美的星期二》入圍本屆金曲獎7項大獎，專輯近來推出具有收藏價值的黑膠將於6月30日發行，黑膠中除了收錄《馬拉美的星期二》專輯的12首個人創作，並加收4首國際共創《牧神的午後》EP，預購再贈《馬拉美的沙龍》衛武營的Live演出的藍光版，吳青峰聽聞黑膠為了忠實呈現專輯設計歌詞本，光印刷品成本就比寫真集還高，他笑稱：「是的！我就當自己出了人生第一本寫真集了」、「中年朋友終於看得到歌詞了」。
記者吳雨婕/綜合報導
《馬拉美的星期二》黑膠由德國音樂大廠Optimal Media刻板生產，透過德國工藝對音樂品質的把關，能細細品味《馬拉美的星期二》聲音的廣幅與音樂的顆粒。此次的2片裝黑膠經典盤，特別將《馬拉美的星期二》專輯的歌詞頁設計，改為大幅珍藏版。
歌詞封面祭出全新吳青峰壓箱帥照，照片中他頭戴巨型立體蝴蝶結，宛若化身「巨型禮物」，閉眼傾聽的模樣，也象徵是送給觀眾們極致的聽覺饗宴，加上4首國際共創《牧神的午後》EP和只送不賣的預購禮《馬拉美的沙龍》衛武營的Live演出的藍光版，讓歌迷一次收藏吳青峰的音樂風貌。
《馬拉美的星期二》黑膠製作成本非常高，光是黑膠壓片、線裝書、印刷包裝成原CD放大開本等，再加上預購禮，光是預購禮一張成本是CD成本的5倍，吳青峰聽到光是歌詞本的費用就高出一張《馬拉美的星期二》CD專輯，很擔心他的觀眾會不會負擔太大，但見到歌詞本在黑膠版等比例放大，讓攝影師鍾靈所拍的每一張照片有最好的呈現，吳青峰也笑說：「我的中年朋友們終於可以看得到歌詞了。」