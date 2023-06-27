陪同陳建仁視察增設系統交流道工程　蘇俊賓：點線面改善桃園交通

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蘇俊賓表示，17年前他擔任桃園縣政府環保局長時，桃園人口數約180多萬人，至今已超過230萬人，在短期內迅速增加逾40萬人，且持續增加中，代表每10位台灣人，便有1位桃園人，汽機車數量也由180萬輛提升至220多萬輛，讓桃園的交通壓力上升，有關改善交通的點線面策略，蘇俊賓說明，點為局部區域的改善，線為增加更多可行的快速道路，面的部分則為推動跨線市生活圈通勤月票，盼藉此將使用私人運具的運量移轉至國道客運等大眾運輸。
蘇俊賓強調，未來有許多點線面的交通改善計畫仍需中央支持，在點的部分，包括大鶯豐德等交流道的增設；線的部分則希望持續爭取推動板龍快速道路，以因應未來龍潭科學園區擴建開發後大規模進駐的車流量；面的部分期盼中央儘速通過「桃竹竹苗生活圈通勤月票」，鼓勵生活圈中近10萬通勤族搭乘大眾運輸。
對此陳建仁則表示，「國道3號銜接台66線增設系統交流道工程」是各界關心的重要建設，今（112）年6月30日該工程第一階段的SL1系統（台66線東行進入國3北上入口系統匝道）將先行通車，L2匝道、L4匝道則預計112年9月完工，未來行經台66線前往國3的車輛將不用至平面道路轉接，可望有效紓解車流，也期盼整體工程明（113）年10月如期如質通車。
交通部長王國材表示，「國道3號銜接台66線增設系統交流道工程」第一階段SL1北上系統匝道將於6月30日通車，希望持續讓台66線的整體路網更完整。