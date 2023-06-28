物價漲聲響起！民眾荷包大縮水 內行才知道：這款鮮奶堅持不漲價
後疫情時代，物價「漲」聲響起，民眾荷包縮水有感，根據主計總處估算，小家庭平均消費支出，每月要多花超過1600元，才能維持與去年相同的生活水準，不少媽媽們都表示，走一趟超市最有感，不只蛋價，很多民生必需品都悄悄漲價了！不過也有眼尖的民眾發現，在這個萬物齊漲的時候，瑞穗鮮乳仍秉持著不漲價的原則，持續以高品質鮮乳，回饋消費者。
生活中心/綜合報導
即便物價上漲，讓荷包縮水了，但國民的健康不能打折！根據衛生福利部國健署建議，成長期學童應早晚各一杯鮮奶(240ml/杯)，以滿足成長發育所需；運動族揮汗運動，讓肌肉中的蛋白質結構受損，也流失不少體力，也需要在運動後透過鮮奶中的鈣及蛋白質，幫助身體恢復、補充能量；若是工作壓力較大，心情緊繃的民眾，睡前可以喝一杯鮮奶，因為鈣質和色胺酸有安穩心情、放鬆的作用；甚至成年人想要補充鈣質，也可以每日喝足兩份奶增加鈣質攝取。
近年來國內手搖飲價格扶搖直上，早已經沒有所謂的銅板價，隨便一杯都要近百元起跳。瑞穗鮮乳提供每日所需營養，價格不調漲又能堅守民眾荷包，而且只要透過簡單的DIY，在家就可以做出好喝、熱門的鮮奶飲品，瑞穗鮮奶不管是搭配麥片、現榨水果牛奶，還是創意特調等，都可以在滿足口腹之慾的同時，也能補充每日所需的鈣質等營養。
不只這樣，瑞穗鮮乳是連續7年榮獲Monde Selection國際評鑑大賞金獎肯定的鮮奶領導品牌，兼具遠超政府1039項政府標準之高品質，連米其林及國際頂尖主廚都讚賞其風味口感。近日雞蛋、肉類、水果等民生物資「漲」聲響起，讓民眾大喊荷包吃不消，不過瑞穗鮮奶在物價通膨下，仍未調漲價格，就是希望在後疫情時代，體恤民眾的荷包，又能替健康好好把關。