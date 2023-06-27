競選募款小物開賣 賴清德：集結眾人力量守護台灣、打贏選戰
2024總統大選邁入決戰倒數200天，民進黨主席暨總統參選人賴清德今（27）日公布募款網站與競選小物，賴清德也在臉書貼文，提及2024大選是延續台灣民主體制、守護後代幸福、捍衛民主和平的關鍵一役，回首過往小額募款一直都是支持民進黨迎向勝利的最大動力，本次再將集結眾人力量來守護台灣、打贏選戰。
記者陳威叡／台北報導
賴清德競選辦公室今日舉辦「公布募款網站內容及首波募款小物」記者會，另邀請國務青組成「ㄌㄨㄚˇ團（意指賴、熱台語讀音）」，而首波募款小物包括挺勇敢棒球外套3600元、挺勝利應援毛巾2024元、挺希望T恤1180元、挺光榮徽章666元與挺熱血貼紙666元，首波限量2024份，且產品皆為MIT周邊產品。
對此賴清德也在臉書貼文，強調2024總統大選，是延續台灣民主體制、守護後代幸福、捍衛民主和平的關鍵一役。作為民進黨總統參選人，他將與跨黨派、跨世代、跨領域的立委候選人們所組成的民主大聯盟，爭取社會最大的支持，達到總統高票當選、國會穩定多數的目標，延續過去8年的執政成績，持續壯大民主台灣。
賴清德強調，回首過往，小額募款一直都是支持民進黨迎向勝利的最大動力，也將要再次集結眾人的力量來守護台灣，以打贏這場選戰，誠摯邀請大家，「一起加入 TEAM TAIWAN，相挺台灣！」