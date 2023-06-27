中市文康車服務　長輩舒緩身心壓力

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「文康車服務」111年度辦理文康車活動將近三千場次提供服務人次達四萬六千人次，112年度更邁向5萬人次為服務目標，足見文康車服務日益受到社區長輩青睞。特別針對資源稀缺地區積極提供文康車服務，將資源導入各社區同時落實中市政府推行「高齡友善城市」理念，以減少城鄉之間福利資源分配的落差，該團隊提供免費茶飲、卡拉OK、健身操、桌遊、專案活動等健康促進服務，只要社區提出申請，便安排文康車前往服務，並且會主動拜訪資源缺乏的偏遠社區，詢問社區申請文康車前往服務的意願。
近日，靜宜大學連結太平區新光文化健康站及周邊新福里、新興里及新光里一同辦理大型專案活動，里長也帶領著社區長輩呼朋引伴來參與。靜宜團隊今年結合端午節辦理專案活動，吸引民眾參與憶童年，透過黏土DIY分解動作教學長輩製作屬於自己的獨一無二龍舟，不僅讓長輩回味童年，更能增進長輩之間的人際交流，透過跨社區合作讓長輩走出自己的社區結識更多朋友。
文康服務車對社區長輩健康促進的助益，提供手作課程，也在長輩聚集時達到宣導各項社會福利服務的效果，這樣可讓長輩更了解台中市政府的福利項目，並讓有需求之長者可立即詢問及滿足長輩的福利需求。
臺中市議員朱元宏長期關注文康車的服務情況，並時時監督臺中市社會局，呼籲擴大文康車服務方案，以造福更多偏鄉社區長輩，尤其原鄉部落的族人長輩。