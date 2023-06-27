販售菸品予未滿20歲者開罰　喬裝購菸測試即將開始

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根據111年國健署及衛生局調查顯示，桃園市連鎖便利商店、大賣場（超市）、檳榔攤、一般商店等4大類型販菸場所之合格率分別為78%、79%、73%、60%，其中又以生鮮超市及生活百貨等類型場所之合格率較低，衛生局已列為今年度重點輔導對象，以提高業者對青少年購菸的警覺心。
衛生局表示，111年桃市仍有近3成店家面對有年齡疑慮的消費者未拒售菸品或進一步確認年齡，呼籲業者加強員工教育訓練，如遇疑似未滿20歲者，應要求其出示證件進行查核，若未帶或拒絕出示證件，則應拒絕販售。
衛生局提醒，吸菸有害健康，有關戒菸相關問題，可撥打免費戒菸專線0800-636363諮詢或至桃園市政府衛生局無菸網網站（https://nosmoking.tycg.gov.tw/）查詢桃園市二代戒菸服務合約醫事機構；此外，桃園市自今年3月1日起針對設籍桃園、40歲以上有重度吸菸史等肺癌高風險族群，擴大辦理低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢服務，相關訊息可至桃園市政府衛生局首頁查詢，或撥打桃園市擴大肺癌篩檢諮詢服務專線03-334-0345洽詢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！