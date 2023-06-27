男大生斑馬線上遭撞亡！王婉諭心情沈重　籲應從交通3E綜合改革

我是廣告 請繼續往下閱讀
王婉諭提到，上週為了因應 6 月 30 日上路的《道交條例》新法 ，政府貿然提出執法標準，表示「只要斑馬線上有行人，無論距離遠近，駕駛皆須停讓」。這樣的大執法行動，立即被許多人批評矯枉過正，似乎是為了保護行人而罔顧行車安全，根本就是在塑造人車對立。
王婉諭認為，如果一項政策的終極結果，是能減少交通事故、保障人車安全，那我絕對大力支持。但問題是，我國目前的道路設計與標線設置等，種種道路工程瑕疵，根本無法達成所謂「只要有人，完全停讓」的終極目標。而在遭到輿論抨擊後不久，交通部就收回成命，宣布暫緩施行，而昨天專家會議後，也宣布將執法標準改回既定的 3 公尺。交通部長王國材受訪時還表示，因為強力執法、加重罰鍰後，國人交通觀念已有改善，所以不需加嚴斑馬線停讓的標準。
這不禁讓王婉諭直呼「這一連串政策反覆的過程，只讓人看見政府在交通政策上的草率與狹隘」，她表示，說來說去，最後還是只想靠執法，「行人穿越馬路的問題，執法確實是必要的，但我們也一直強調，必須連同工程改善同步進行」，尤其是應儘速落實行穿線退縮、增加庇護島、提升照明、增加行人專用時相等措施，有效做到人車分流，用工程改變駕駛行為，才不會每當討論到執法標準，就好像非得被迫在「行人安全」、「行車安全」之間二選一。
王婉諭指出，下了車，大家就都是行人。大家的訴求很明確，就是不論身份是行人或駕駛，都有一條能夠「安心行走的路」。但如今交通政策朝令夕改，只想用執法立竿見影，卻忽略問題所在，究竟要怎麼讓台灣早日洗刷行人地獄的污名，還給大家一條安心回家的路？
更多「跨世代行人地獄」相關新聞。