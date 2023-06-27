踏進路口就算！斑馬線讓行人「標準維持3公尺」　違規開罰6000元

男大生斑馬線上遭撞亡！王婉諭心情沈重　籲應從交通3E綜合改革

▲行人遭撞事故頻傳，時代力量黨主席王婉諭呼籲，交通改革應連同工程改善同步進行。（圖／NOWnews資料照，記者林調遜攝）
▲行人遭撞事故頻傳，時代力量黨主席王婉諭呼籲，交通改革應連同工程改善同步進行。（圖／NOWnews資料照，記者林調遜攝）

記者林莞茜／綜合報導

近來交通部修法，進行行人大執法，一度宣告「只要斑馬線上有行人，無論距離遠近，駕駛皆須停讓」，引發社會議論，不料就在越來越多人關注交通改革議題之際，25日晚間新北市三重區一名20歲門姓美國男大生，才剛踏上斑馬線，就遭闖紅燈的拖吊車撞上，送醫後因傷重宣告不治。對此，時代力量立委王婉諭直呼「看到這樣的消息，真的讓人心情相當沈重」，更表示行人穿越馬路的問題，執法確實是必要的，但也必須連同工程改善同步進行。

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王婉諭在臉書上發文表示，台灣被外國媒體冠上「行人地獄」的惡名，讓越來越多人關注交通改革的議題。然而，過去半年來，又接連發生台中公車撞死一對母子、台南 3 歲女童因車禍死亡、以及新北三重案等死亡事故；每當交通事故發生後，我們都訴求要從交通 3E（教育、工程、執法）綜合思考，才能根本解決問題，但政府的思維顯然仍停留在強力執法，妄想透過執法解決所有問題。
　
王婉諭提到，上週為了因應 6 月 30 日上路的《道交條例》新法 ，政府貿然提出執法標準，表示「只要斑馬線上有行人，無論距離遠近，駕駛皆須停讓」。這樣的大執法行動，立即被許多人批評矯枉過正，似乎是為了保護行人而罔顧行車安全，根本就是在塑造人車對立。

王婉諭認為，如果一項政策的終極結果，是能減少交通事故、保障人車安全，那我絕對大力支持。但問題是，我國目前的道路設計與標線設置等，種種道路工程瑕疵，根本無法達成所謂「只要有人，完全停讓」的終極目標。而在遭到輿論抨擊後不久，交通部就收回成命，宣布暫緩施行，而昨天專家會議後，也宣布將執法標準改回既定的 3 公尺。交通部長王國材受訪時還表示，因為強力執法、加重罰鍰後，國人交通觀念已有改善，所以不需加嚴斑馬線停讓的標準。

這不禁讓王婉諭直呼「這一連串政策反覆的過程，只讓人看見政府在交通政策上的草率與狹隘」，她表示，說來說去，最後還是只想靠執法，「行人穿越馬路的問題，執法確實是必要的，但我們也一直強調，必須連同工程改善同步進行」，尤其是應儘速落實行穿線退縮、增加庇護島、提升照明、增加行人專用時相等措施，有效做到人車分流，用工程改變駕駛行為，才不會每當討論到執法標準，就好像非得被迫在「行人安全」、「行車安全」之間二選一。
　
王婉諭指出，下了車，大家就都是行人。大家的訴求很明確，就是不論身份是行人或駕駛，都有一條能夠「安心行走的路」。但如今交通政策朝令夕改，只想用執法立竿見影，卻忽略問題所在，究竟要怎麼讓台灣早日洗刷行人地獄的污名，還給大家一條安心回家的路？

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