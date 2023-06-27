台灣災防科技拼數位轉型　吳政忠：導入生成式AI可期

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成果展中的亮點包含居家肢障者防災計畫教材、提升高齡長照機構風險管理能力、火山監測與預警技術精進、淹水感測器的全台布建等；據國科會統計，108年至111年間，已成熟、可落實應用的具體研發成果達227項。
吳政忠致詞時指出，4年期間有3年是在COVID-19疫情中度過，但台灣跨部會防災科技研發的腳步從未停歇；而台灣不只做傳統防災，也導入數位、智慧科技，美國國務院代理副助理國務卿杜諾文（Jason Donovan）5月來台參觀災防科技中心時，也感到相當驚豔。
吳政忠表示，亞太經濟合作會議（APEC）8月舉行災害管理相關部長級會議，台灣將參加藉機會與APEC經濟體分享台灣經驗，尤其是水空地災民生公共物聯網（Civil IoT Taiwan），將民生、物聯網與環境變化結合，應是全球首創。
他進一步指出，近期生成式AI（人工智慧）掀起熱潮，災防科技的許多面向，應有空間可以導入應用，希望國內學者專家攜手，將台灣的災防科技打造為全世界最先進指標之一，也盼未來有更亮眼的成果，協助其他國家，展現「Taiwan can help, Taiwan is helping」的企圖心。
吳政忠表示，國科會在行政院指導下，繼續與各部會共同努力推動防災科技方案，未來4年以「數位治理」、「智慧科技」與「強化韌性」為主軸，將加強推動災害防救數位轉型、精進災害防救風險評估與調適策略、提升城鄉災害防救韌性能力，努力達成智慧治理耐災永續生活圈目標。（編輯：潘羿菁）1120627