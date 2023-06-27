市川猿之助父母雙亡！他涉加工罪遭逮捕 7旬父死因藏「疑點」
47歲日本歌舞伎演員市川猿之助（本名：喜熨斗孝彥）5月18日上午和父母被發現在家輕生，75歲母親當場身亡，76歲父親送醫後不治，市川猿之助經洗胃已獲救，在經過解剖後，發現雙親死於精神藥物中毒，市川猿之助恐涉及加工輕生罪，今（27）日傳出他將被警方逮捕，但目前沒有任何動作，有專家分析，市川猿之助的父親市川段四郎生前需要他人照顧，無法自行輕生，死因被懷疑有別種可能性。
記者賴禹妡/綜合報導
市川猿之助在獲救後至今仍待在醫院，警方卻先對他發出逮捕令，對此，日本電視台NTV晨間新聞今日邀請到曾擔任刑警的資深媒體人中島正純，他針對市川猿之助案件分析，警方通常對於同類型的案件，會花上數個月到半年時間調查，雖然市川猿之助沒有逃亡嫌疑，但警方為了防止他再度輕生，才會加快腳步搜查，在事發約1個月就下逮捕令。
另外，市川猿之助被警方以涉嫌加工輕生罪下逮捕令，他曾向警方聲稱這是全家一起開會討論的決定，但中島正純指出，市川猿之助的父親市川段四郎生前需要別人照顧，無法自行輕生，因此被懷疑死因有別種可能性，目前這是警方偵查重點之一。
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