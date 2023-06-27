賴清德募款2小時破千萬　首批台灣隊棒球外套完售

2024總統大選邁入決戰倒數200天，民進黨主席暨總統參選人賴清德今（27）日公布募款網站與競選小物，包括挺勇敢棒球外套3600元、挺勝利應援毛巾2024元、挺希望T恤1180元、挺光榮徽章666元與挺熱血貼紙666元。賴清德競辦也在稍早說明，網站上線2小時，截至中午前捐款金額已破千萬元，賴清德官方LINE粉絲人數也正式突破10萬人，反應十分熱烈。
記者陳威叡／台北報導
賴清德競選辦公室今日舉辦「公布募款網站內容及首波募款小物」記者會，另邀請國務青組成「ㄌㄨㄚˇ團（意指賴、熱台語讀音）」，而首波募款小物包括挺勇敢棒球外套3600元、挺勝利應援毛巾2024元、挺希望T恤1180元、挺光榮徽章666元與挺熱血貼紙666元，首波限量2024份，且產品皆為MIT周邊產品。
賴清德競辦也在稍早說明，募款網站於今日上午10時正式上線，首波募款小物在官方LINE帳號上限定發行，截至中午前捐款金額已破千萬元，賴清德官方LINE粉絲人數也正式突破10萬人，民眾反應十分熱烈。
發言人郭雅慧表示，賴清德非常感謝所有賴好友的支持與鼓勵，也希望大家能繼續一起挺台灣，另透露，首波募款小物熱烈兌換中，第二波小物也將在近日與大家見面。