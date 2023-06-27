蘋果手機多保值？5年前舊iPhone二手價降至萬元 搜尋量奪冠
果粉們期待著9月的蘋果發表會，預期會有iPhone 15系列登場，讓iPhone 14 系列現在就出現二手拋售潮。根據《SOGI 手機王》統計 ，5月全台通訊行二手 iPhone 熱門型號 TOP10，其中 iPhone 12 128GB 獲得最多通訊行刊登報價，而已經開賣5年之久的iPhone 11 128GB二手價降到萬元以下，成為最多網友瀏覽的機型，推出不到一年的 iPhone 14與 iPhone 14 Pro Max 也出現在榜單內。
記者周淑萍/綜合報導
手機資料庫網站《SOGI 手機王》今（27）日公布 5月全台逾 300家合作通訊行所刊登的二手iPhone價以及網友的瀏覽排行。根據統計，最多通訊行報價的前 10 款二手 iPhone 中，iPhone 12 與 iPhone 13 系列機型各有 3 款進榜，其次是 iPhone 14 系列佔 2 款。
另外 iPhone 11 與 iPhone XR 系列也各佔有 1 款；其中又以 2020 年 10 月在台灣上市的 iPhone 12 128GB 獲得最多通訊行刊登報價，顯示目前市場上有許多二手 iPhone 12 正被拋售。
而在網友瀏覽的排名中，iPhone 11 128GB排名第一，儘管iPhone 11已經是2019年的舊機，目前市場上已無新機在販售，但二手價格掉到萬元有找，讓人氣攀升。
《SOGI 手機王》總編輯張利安表示，觀察 5 月通訊行二手 iPhone 報價狀況，熱門機型仍以 iPhone 12 與 iPhone 13 系列為主流。然而，隨著下一代 iPhone 進入量產、即將問世，市場上也開始出現 iPhone 14 系列機型的拋售情況，目前是以 iPhone 14 128GB 與 iPhone 14 Pro Max 256GB 最多。此外，由於 iPhone 11 128GB 的二手價格已經降至萬元以下，因此也引起網友熱烈關注。