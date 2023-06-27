黃國昌未反駁柯文哲「反黑箱不反服貿」！邱顯智：應該要問他本人

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邱顯智昨日晚間透過臉書發文表示，把318運動為了擋下服貿的「反黑箱」、「逐條審查」運動策略拿來背書「不反服貿」，把「反黑箱以反服貿」偷換成「反黑箱不反服貿」，甚至提倡重啟服貿的政客，台灣人民都應該唾棄他們。
邱顯智今日出面受訪，媒體詢問因為現在柯文哲是反黑箱不是反服貿，重新幫服貿背書是不是有點去脈絡化？ 邱顯智回應表示，他覺得與當時的歷史是完全不符，他強調，如果不是因為服貿背後的中國因素，會有那麼多人上街頭嗎？台灣要跟其他國家美國歐洲日本進一步貿易安排並不會引起那麼多的反彈。他認為選舉是一時的，不要為了獲取深藍選票，或是其他政治因素而曲解當年的運動，他認為這是不應該的行徑，如果對當年脈絡不熟悉，也可以請教當時運動的參與者，作為當年參與者之一的柯文哲，理應要對當時脈絡非常清楚才是。
針對被柯粉出征有什麼想法？ 邱顯智表示，應該是說連統促黨也很有意見，當然網路上的言論基本上都是言論自由，應該予以尊重，但他相信真理越辯越明，今天在台灣在2011年以後不管是在關廠工人案件，不管是洪仲丘案，或是太陽花運動，背後大大小小許多社會運動的案件，背後一定有一個非常嚴重的實質侵害才會引起社會很大的反應，如果說只是程序上黑箱的問題，在立法院只是行政命令問題，引起五十萬人的上街頭，甚至發生台灣史上第一次的立法院行動，這就是完全悖離事實，這是不可能的事情。
對於昔日的夥伴黃國昌並沒有反駁柯文哲的服貿立場，邱顯智說，「我認為黃國昌的問題，應該要去問黃國昌」，他的立場已經非常清楚，相信我他的意見也可以接受公評，畢竟這不是他一人參加。當初他是台權會會長，有那麼多夥伴那麼多NGO，在330時遊行，所以這不是他一個人去為這場運動做說明，同樣的，對這場運動有各種曲解，這應該也要受公評。