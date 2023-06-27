藍正龍驚傳離婚周幼婷「9年夫妻關係生變」 經紀人回應了
44歲藍正龍、46歲周幼婷結婚9年，今（27）日驚傳已在日前辦好離婚手續，兩人還騎YouBike到新北市永和區辦離婚，對此，藍正龍經紀人對離婚一事沒有聽說，目前也聯繫不上藍正龍、周幼婷。
記者羅凌筠/台北報導
據《鏡週刊》報導，藍正龍、周幼婷本月辦離婚，被爆夫妻之間「出了嚴重問題」，周幼婷5月曾發低潮文：「我們總是習慣把自己擁有的東西視為理所當然，等到你失去之後才發現，這世界上沒有人該無條件理解你、愛你。等你明白，有時也太晚了。」據《聯合報》報導，藍正龍經紀人與夫妻倆失聯，對離婚一事沒有聽說。
藍正龍2015年以《妹妹》奪金鐘視帝，老婆周幼婷一起陪著走紅毯，夫妻罕見合體放閃，到了2019年藍正龍升格電影導演，執導處女作《傻傻愛你，傻傻愛我》，還把婚禮教堂當作電影裡其中一個場景，「太太是基督教，我就選這個教堂辦婚禮，去了那邊，自然就會感謝很多人。」
其實藍正龍提過，周幼婷息影是為了家庭，不然她比藍正龍還想要演戲，2021年周幼婷復出接拍新戲《人浮於愛》，與前緋聞男友吳慷仁合作，笑言親密戲比較不會陌生，藍正龍沒有意見，只擔心她會把角色的狀態帶回家庭，壓力會太大，不過這部戲因為疫情停拍，後來也更換卡司了。