屏東縣府新購警用車輛　為治安注入新血

屏東縣政府警察局警用車輛汰舊換新計畫，在縣長周春米及議會大力支持下，藉由逐年編列預算及追加方式辦理汰換，於112年度縣政府編列地方一般性補助款3,000萬元，添購巡邏車10輛、偵防車9輛、小型警備車1輛及巡邏機車163輛，共計新購達183輛警用車輛，對於保障員警同仁執勤安全、強化警勤機動能力均有莫大之助益。
記者莊全成／屏東報導
縣警局表示，透過本次警用車輛增購，巡邏汽車逾齡比率汰換後將由29.59％降至24.48％、偵防汽車逾齡比率汰換後將由42.％降至35.20％，警用機車逾齡比率汰換後預計將由31.25％降至16.04％，並將持續規劃汰舊換新，逐年汰換逾齡車輛，確保警用車輛常新及保障員警執勤安全。
屏東縣長周春米表示「工欲善其事，必先利其器」，逐年汰換逾使用年限之警用車輛，藉以提升員警執勤效能與打擊犯罪的機動性，對於第一線打擊犯罪與為民服務的警察而言，絕對具有正面鼓舞與激勵士氣的作用。尤其本次添購5輛四輪傳動式巡邏車，將配發於本縣各原鄉山區之警察單位，加強山區處理事故及協助救難之勤務效能，更加保障偏遠地區縣民的生命財產安全，同時並升級新購警用汽車之行車紀錄器規格，提升錄影品質、時間及增添GPS行車軌跡紀錄功能，讓員警在執勤過程更有安全保障。