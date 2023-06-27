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責成瓦斯公司全力善後　楊文科：盡快讓氣爆受災戶返家

▲楊文科要求把受災戶的需求一一做明確答覆，瓦斯公司應按照進度在2周內把大樓安定下來，讓受災戶儘快回去。（圖／新竹縣政府提供）
▲楊文科要求把受災戶的需求一一做明確答覆，瓦斯公司應按照進度在2周內把大樓安定下來，讓受災戶儘快回去。（圖／新竹縣政府提供）

記者李春台／新竹報導

針對竹北瓦斯氣爆意外，新竹縣政府今（27）日上午召開主管會報，縣長楊文科在會中指出，昨（26）日與受災戶的協調會，已對受災戶需求一一回覆，並要求瓦斯公司按照進度執行計畫，讓受災戶都能盡快回家。新竹瓦斯公司總經理邱世昌也在會中深鞠躬表達歉意，表示會勇於面對問題、積極處理，針對受災大樓的水、電、瓦斯管線及公設部分盡速修復，並檢討內部人力及業務執行流程。

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楊文科表示，對所有受災戶必須要負責任、解決問題，26日晚上副縣長主持的協調會，把受災戶的需求一一做明確答覆，瓦斯公司應按照進度在2周內把大樓安定下來，讓受災戶儘快回去，他也感謝縣府相關局處站出來一起努力，向受災戶表達支持，產發處也要掌控所有進度，讓事件平和落幕。


楊文科也說，瓦斯公司要記取這次教訓，不管是設備、管線、減壓設備等都要通通重新檢視，確保不會再發生問題，同時也要積極宣導微電腦瓦斯表，新竹縣目前約有21萬戶，但安裝微電腦的僅7萬戶，顯示過去宣導成效不彰，這次的教訓讓也讓瓦斯公司痛定思痛，一定要把螺絲拴得更緊，發揮工作效率。


邱世昌今天也簡述了事發經過及目前的處置作為，除成立瓦斯公司緊急應變中心，並將接聽專線增至10線，預防性更換全縣18個軸流閥，並全面性推動更換具漏氣、超時及地震異常遮斷功能的微電腦瓦斯表，成立微電腦表換裝網頁專區及2線的專線電話。目前也已安排專人負責受傷少年家屬的接送及慰問、單一窗口協助帝王至尊社區受災戶理賠及用戶財物損害賠償。


對於有媒體報導質疑瓦斯公司沒有定期維護，邱世昌表示，瓦斯公司每年都會有瓦斯管線維修檢測汰換計畫，報經能源局核定在案，今年度編列2億1630萬餘元，針對縣市地區轄區通報維修漏氣頻繁愈高的地點優先汰換，並考量管線材質腐蝕現象，由縣市政府工程辦理汰換作業。

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