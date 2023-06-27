被捲入黃子佼風波！賈靜雯沉寂多日發聲：日子充實又快樂
主持人黃子佼直播時爆料演藝圈祕辛，牽扯出許多藝人，甚至指控「姓賈的」倒追卻又搞消失，讓藝人賈靜雯、賈永婕、賈欣惠都被點名。金馬影后賈靜雯在中國參加《乘風2023》表現亮眼，她不受性騷擾風波影響，除了請經紀人對外否認指控，沉寂多日後親自發聲，在微博努力宣傳在節目上的精采表現。
記者江芷稜/綜合報導
黃子佼在直播時自曝情史，提及與多名女星，包括當年喜歡蔡燦得，卻有「姓賈的」女星倒追，交往又突然消失，導致他內心不平衡，金馬賈靜雯被捲入風波後，透過經紀人回應「我們不是當事人，希望受到創傷的人都能得到更多的愛和希望」。
而人在大陸參加綜藝節目的賈靜雯，日前亮麗參加上海電影節，完全沒受到台灣近日來的Me too風波影響，雖然年屆48歲，保養得宜的皮膚與身材變化不大，穿著華麗露肩禮服閃耀全場，與吳京等人敘舊聊天，表現從容大方，以凍齡女神之姿風靡現場。
在黃子佼事件後，賈靜雯沉寂多日，24日在IG、臉書發文「有一種快樂，叫做認識妳們」，並標記女星A-Lin、劉雅瑟，看來相處非常愉快，她今（27）日在微博再度發聲宣傳節目《乘風2023》，「『彩蛋』帶著刀馬旦的回憶來啦，和姐姐們在一起的那段日子充實又快樂著」，隻字未提演藝圈風波。