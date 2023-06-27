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特企／台中首屈一指豪宅聚落！「遠雄琉蘊」坐落黃金三角中心

▲台中七期豪宅去年開出9字頭實登天價，中台灣十大豪宅幾乎全在七期新光三越、歌劇院、秋紅谷所形成的金三角內誕生，近期區內稀有的中坪數案也頻頻開出8字頭行情。(圖/品牌提供)
▲台中七期豪宅去年開出9字頭實登天價，中台灣十大豪宅幾乎全在七期新光三越、歌劇院、秋紅谷所形成的金三角內誕生，近期區內稀有的中坪數案也頻頻開出8字頭行情。(圖/品牌提供)

本報訊

台中七期近十年已是中部首屈一指的豪宅聚落，台中十大豪宅榜就有9案由七期拿下，成交單價全上8字頭，去年中秋紅谷公園首排「寶輝秋紅谷」39樓毛胚戶，更一舉締造出單價92萬元的實登新天價，保值跟增值都是中部城市之最，不只百坪豪宅，連主力46~65坪的中坪數案一樣都能締造8字頭成交，躋身豪宅榜，足見「七期地段價值的鍍金威力。」，連帶也讓七期成為中部企業主和買遍全台灣的高資產族群，在中台灣唯一指名的置產大熱區。今年第三季，上市建商遠雄建設也將插旗七期豪宅，在市政北七路與惠民路口親家市政廣場旁推出新案「遠雄琉蘊」，以區內罕見的中小坪數產品，切入高密度百坪豪宅聚落真空帶。

「遠雄琉蘊」位於台中地王新光三越、歌劇院、秋紅谷形成的七期黃金三角地理中心點，步行到綠意、藝文、百貨精品三大地標只要5分鐘，地段瀰漫國際藝文與精品之都氛圍。據悉，遠雄針對全台VIP已購客戶在6-7月連續舉辦5場的專場說明會，已經預約額滿。

看好七期的置產客認為「中台灣房市從頭到尾都是七期領漲，未來若有機會第一個挑戰單價破百的紀錄，也一定是在七期。」從地段價值來看，對於中彰投傳產企業主和來自台北與南台灣的置產客來說，跨區到台中置產，指名度最高的也是七期，主要考量除了具備「城市門面」的地位性之外，又可以創造資產抗通膨的價值，等於「一兼二顧」。而過去由豪宅獨佔鰲頭的七期重劃區當中，多以大坪數為主力，總價動輒7、8千萬甚至破億，在這波需求轉向的趨勢下，像「遠雄琉蘊」這類規劃3至4房的精品預售案，反倒有機會吸引市場買氣。

「50坪以下產品將成為七期下一個階段的趨勢。」對於跨區置產的北客和南部高資產族群來說，來七期購屋不是要365天長期自住，置產概念和因為生意需求來買「點」的因素更強；另一方面，台中七期發展邁入30年，區內豪二代開始有出社會後獨立空間的需求，就近幫子女在七期買一戶40來坪的房子，是最務實的置產配置選擇。

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