特企／台中首屈一指豪宅聚落！「遠雄琉蘊」坐落黃金三角中心

「遠雄琉蘊」位於台中地王新光三越、歌劇院、秋紅谷形成的七期黃金三角地理中心點，步行到綠意、藝文、百貨精品三大地標只要5分鐘，地段瀰漫國際藝文與精品之都氛圍。據悉，遠雄針對全台VIP已購客戶在6-7月連續舉辦5場的專場說明會，已經預約額滿。
看好七期的置產客認為「中台灣房市從頭到尾都是七期領漲，未來若有機會第一個挑戰單價破百的紀錄，也一定是在七期。」從地段價值來看，對於中彰投傳產企業主和來自台北與南台灣的置產客來說，跨區到台中置產，指名度最高的也是七期，主要考量除了具備「城市門面」的地位性之外，又可以創造資產抗通膨的價值，等於「一兼二顧」。而過去由豪宅獨佔鰲頭的七期重劃區當中，多以大坪數為主力，總價動輒7、8千萬甚至破億，在這波需求轉向的趨勢下，像「遠雄琉蘊」這類規劃3至4房的精品預售案，反倒有機會吸引市場買氣。
「50坪以下產品將成為七期下一個階段的趨勢。」對於跨區置產的北客和南部高資產族群來說，來七期購屋不是要365天長期自住，置產概念和因為生意需求來買「點」的因素更強；另一方面，台中七期發展邁入30年，區內豪二代開始有出社會後獨立空間的需求，就近幫子女在七期買一戶40來坪的房子，是最務實的置產配置選擇。
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