多倫多選出華裔女市長！出身香港移民 繼溫哥華後又一位華裔市長
66歲的前加拿大國會議員鄒至蕙（Olivia Chow），在多倫多的市長補選中勝出，多倫多是加拿大最大城市，人口約260萬。鄒至蕙出生於香港，13歲時與家人舉家移居至多倫多，鄒至蕙是多倫多第三位女市長，也是第一位華裔女市長。繼香港移民之子沈觀健（Ken Sim）當選溫哥華市長後，又一位華裔人士當選加拿大大城市的市長。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，鄒至蕙在勝選演講中提到了自己的移民根源，強調多倫多是一個「移民之子可以站在你面前作為新市長的地方，一個充滿希望、有第二次機會的地方」。鄒至蕙曾在2014年參選多倫多市長，最終得票排名第三落選。
而這次的市長選舉是補選，有多達102人參選，前保守派市長莊德利（John Tory）因為婚外情醜聞辭職，導致這場補選不僅沒有現任市長競選，更造成保守派支持者的分裂，副市長與前警察局長都獲得一些保守派的支持，最終由鄒至蕙拿到37％的選票勝出。辭職的前市長莊德利，在他勝選時拿到了約60％的選票。
鄒至蕙的政見聚焦在多倫多的居住正義問題，承諾會在公有土地上建造更多社會住宅，為租屋者提供更多支持，同時也替無家可歸的流浪者提供更多幫助。
鄒至蕙被視為左派進步政治人物，1985年首度出任公職，1991年成為大多倫多市議員，2006年當選國會議員，2014年為了參選多倫多市長而請辭。