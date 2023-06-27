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周幼婷「傳離婚藍正龍」情史曝！曾戀馬志翔5年　和孫協志爆緋聞

▲周幼婷（左）和藍正龍於2014年結婚，今（27）日卻爆出離婚消息，兩人還騎著YouBike到新北市永和區辦離婚手續。（圖／翻攝自藍正龍微博）
▲周幼婷（左）和藍正龍於2014年結婚，今（27）日卻爆出離婚消息，兩人還騎著YouBike到新北市永和區辦離婚手續。（圖／翻攝自藍正龍微博）

記者賴禹妡/綜合報導

46歲女星周幼婷和男星藍正龍於2014年結婚，兩人婚後育有1子1女，今（27）日卻爆出離婚消息，還騎著YouBike到新北市永和區辦離婚手續，斬斷9年婚姻。事實上，長相亮麗的周幼婷，在和藍正龍結婚前曾有多段戀情，《NOWnews今日新聞》就整理出周幼婷過往情史，帶大家一起回顧。 

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▲長相亮麗的周幼婷，在和藍正龍結婚前曾有多段戀情。（圖／翻攝自周幼婷IG）
▲長相亮麗的周幼婷，在和藍正龍結婚前曾有多段戀情。（圖／翻攝自周幼婷IG）
周幼婷分手李李仁！和馬志翔甜戀5年 

周幼婷年輕時曾和李李仁譜出戀曲，兩人分手後，李李仁在情傷之際遇到陶晶瑩，這才促成一段幸福婚姻的起源。至於周幼婷則是和馬志翔因合作戲劇《大醫院小醫師》擦出愛火，兩人甜蜜交往5年，馬志翔2008年獲得金鐘迷你劇集最佳導演獎，上台領獎時還對周幼婷甜蜜告白：「謝謝我的小寶貝周幼婷，妳是我的力量。」 

▲周幼婷和馬志翔因合作戲劇《大醫院小醫師》擦出愛火，兩人甜蜜交往5年。（圖／記者葉政勳攝）
▲周幼婷和馬志翔因合作戲劇《大醫院小醫師》擦出愛火，兩人甜蜜交往5年。（圖／記者葉政勳攝）
周幼婷情斷馬志翔！和孫協志爆緋聞 

但周幼婷與馬志翔最終仍情變分手，也恰好在分手之際，周幼婷和孫協志爆出緋聞，還被周刊拍到溫馨接送互動。當時男方和丁小芹交往5年，也瀕臨分手狀態，不過周幼婷和孫協志始終沒有承認交往，堅稱只是同事、好友關係。 

▲周幼婷曾和孫協志爆出緋聞，還被周刊拍到溫馨接送互動。（圖／衛視中文台提供）
▲周幼婷曾和孫協志爆出緋聞，還被周刊拍到溫馨接送互動。（圖／衛視中文台提供）
傳曖昧吳慷仁！周幼婷最終情定藍正龍 

周幼婷和吳慷仁在2012年合作戲劇《花是愛》，兩人爆出曖昧情，但當時吳慷仁正和魏蔓交往，雙方都否認曖昧傳聞。周幼婷在2013年和藍正龍傳出熱戀，同樣是因戲《大醫院小醫師》結緣，藍正龍和馬志翔也是好友，但仍抵擋不住兩人愛火，最終周幼婷與藍正龍於2014年登記結婚。 

▲周幼婷和吳慷仁在2012年合作戲劇《花是愛》，兩人爆出曖昧情。（圖／NOWnews資料照）
▲周幼婷和吳慷仁在2012年合作戲劇《花是愛》，兩人爆出曖昧情。（圖／NOWnews資料照）

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