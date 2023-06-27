洗腎婦「水腫」像豬頭　支架手術消腫

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亞洲大學附屬醫院心臟外科主治醫師黃俊晟表示，「水腫」是指身體組織因液體滯留而產生，可分為急性水腫和慢性水腫，前者是三天內忽然發生，原因有可能是靜脈栓塞、蜂窩性組織炎、創傷造成或服用藥物等，後者則是持續三天以上，原因多與心臟病、慢性腎臟病或肝臟疾病等有關。
黃俊晟指出，當時阿嬤轉介來到診間時，反映最近洗腎次數從每週三次增加到每週五次，且洗完之後精神狀況依舊不佳，身體也容易疲倦，理學檢查時，明顯發現她的左手臂水腫程度幾乎是右手臂的1.5倍，臉部更是「泡泡的」，言談之間明顯感受到患者的心情低落，旋即安排超音波及血管攝影檢查，果然在上腔大靜脈處發現狹窄處，阻塞程度已經超過70%，情形十分嚴重。
經溝通並說明治療流程後，患者同意接受手術治療，醫療團隊為求謹慎，選擇以「血管內超音波導管(IVUS)」執行手術，先將精細的超音波探頭放置在導管的前端，再逐步將導管推送到血管中執行超音波環狀掃描，可精準判讀血管狹窄段的長度及血管截面積，之後順利以氣球擴張術及安放支架，成功打通血管改善狹窄問題，術後當天即出院返家。
黃俊晟也說明表示，上腔靜脈是由左無名、右無名静脈的交界處形成，主要負責將頭部、頸部、上肢和軀幹的血液輸送回心臟，萬一上腔靜脈血液回流受阻，上胸部及頭頸部的靜脈回流減少，因而靜脈血也無法順利回流到心臟，就會出現呼吸困難、頭痛、胸痛、臉頸部及上胸部水腫等症狀，嚴重者還會有意識不清、癲癇甚至死亡。
他提醒，部分洗腎病友曾因裝置人工血管或洗腎廔管，引起單側上半身以及手臂的水腫和表淺靜脈擴張，往往就是上腔靜脈症候群的前兆，建議立即就醫檢查，以免釀成大禍恐怕更難復原。