名家論壇》錢震宇／毫無進步的柯文哲

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打開民眾黨網站，核心理念只有短短五句話，含糊不清，更不用說有談到國家定位及走向。「台灣就是我們，我們就是民眾，政治要落實在民眾生活的每一天」、先「共容、共融」，最後才能「共榮」。這些不是「理念」，充其量只是「理想」，一個政黨光靠「理想」是無法長久的。
政治脫離不了現實。柯文哲整天批評藍綠，說他們互鬥，目的只是要讓自己上位，其實真的不必。訴求政黨要輪替，不是去指責別人的黨比較爛，而是要說明我們的黨比較好，我們執政可以比民進黨做得更好，更有能力。
請大家捫心自問，民眾黨真的有比較好嗎？
如果有比較好，為何柯文哲擔任台北市長的這8年，台北市人口數從2015年的270萬4810人逐年下降，到了2020年降到260萬2418人，到了2022年更降到248萬681人，整整掉了22萬人。如果柯文哲真的治理得好，台北市人口會掉這麼多？
柯文哲應該要拿出8年台北市城市治理的經驗，去說服人民他會把城市治理經驗延伸到國家治理上，但他講不出來，因為他台北市長任內幾乎毫無作為。現在想起來，除了人事內鬥、官員求去、頻頻失言、大巨蛋擺爛外，到底留下了什麼？如果真的做得好，柯文哲力挺的黃珊珊為何只拿到第三名？
2014年的柯文哲，因為有綠營的支持，所以大肆抨擊國民黨，讓外界誤以為他是改革急先鋒，是政治實驗家；到了2023年，知道大家討厭民進黨，所以搖身一變成為批綠大將，把民進黨罵得一無是處，殊不知自己2014年的時候是多麼地舔綠。9年過去了，柯文哲一點進步都沒有，現在又想用一樣的手法誆人。
柯文哲的戰術其實很清楚，就是批評、批評再批評，利用現成執政黨或執政者的劣跡，去營造出他跟現任者的不同，強調自己沒有藍綠的羈絆。2014年如此、2024年也是如此。
哪邊風大，就靠向哪邊。柯文哲動輒跟網紅合體，語出驚人，知道網紅有聲量就靠過去，知道哪裡有熱點就去講，找了黃國昌做法務部長、黃暐瀚當NCC主委，原來民眾黨是這樣分官位的？哪天找位網紅來當教育部長也不意外。
這樣的人或許可以抓抓眼球，但真的抓不了國家方向。
當年連勝文雖然敗給了柯文哲，但他說的這句話實在精闢，「柯文哲僅是台灣民眾不滿的出口，但不是解決問題的出路！」見風轉舵、隨風而倒，如果柯文哲真的當了總統，那才是台灣的災難。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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