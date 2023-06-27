《賽車老爸》温昇豪父愛爆棚！港口淚崩「真情告白」兒子
親情勵志電影《我和我的賽車老爸》，由温昇豪、陳澤耀、陳少卉領銜主演。今（27）日公開首支預告，可以看到温昇豪與陳少卉的父子親情互動，其中一幕，温昇豪站在港口淚崩對兒子「真情告白」，展現出強烈的父愛，令人動容。
記者黃雅琪/綜合報導
預告中，温昇豪飾演的男主角「周大隆」，在港口對兒子周宇冬（陳少卉飾演）哭喊說：「我承認我一開始不知道怎麼跟你相處嘛！」父子間經歷一連串冷戰、爭吵，到父子關係看似逐漸破冰，最後一幕出現的賽車場面，將為這對父子帶來什麼樣的人生轉折？引發觀眾強烈好奇心。
温昇豪表示：「在港口的那場哭戲，當時風很大，海風一直吹著，再加上有優美的海景，讓我印象很深刻。」面對全片眾多資深演員，童星陳少卉的表演深獲劇組讚賞，温昇豪力讚他：「長得很可愛，很有靈性！」陳少卉也感謝地表示：「戲裡有幾場情緒較重跟拉扯的戲，昇豪爸爸都會很親切地教導我和如何保護自己。」
《我和我的賽車老爸》由新銳導演張書瑋執導、金鐘獎編劇溫郁芳執筆劇本，故事描述一位因意外導致跛腳，還把生活過得一團糟，卻在某天得知自己有個兒子的魯蛇老爸周大隆（温昇豪飾演），他跟突如其來的陌生兒子周宇冬（陳少卉飾演）之間的親情互動，同時還鋪陳出年輕車手（陳澤耀飾演）在人生路上跌跌撞撞之後，一段關於親情、友情、勵志和自我救贖的故事，並透過「拉力賽」題材新穎呈現。《我和我的賽車老爸》9月8日上映。