履歷準備好！Google台灣準備徵人 釋出多項誘因吸引人才
Google 3月才裁掉一批人，而在今（27）日又宣布，Google 台灣將繼續策略性成長，投入長期的人才招募，同時公布近期的人力需求，以產品開發、軟體研發、硬體工程、產品測試、供應鏈管理、品質管理、網路工程系統與安全維護、相關解決方案設計、自動化系統軟體工程等面向為主，履歷可以準備投過去了！
記者周淑萍/綜合報導
Google 採全球跨國營運與部署為原則，以三大類型團隊建立營運動能，包含:商業服務和市場營運、技術研發和產品製造以及策略幕僚和後勤支援，而台灣擁有此三類型團隊，於 今（27）日宣布，將投入長期的人才招募。
Google指出，台灣團隊目前主要的人力佈局方向以技術研發與產品製造領域為最多， 除了手機，Google 還有耳機、穿戴裝置、智慧家居等軟硬體研發、測試與策略合作團隊，以及與網路基礎建設相關的相關團隊，例如:規劃海底電纜維護與介接、資料中心基礎設施維運、伺服器與安全性等領域。
近期最新職缺包含產品開發、軟體研發、硬體工程、產品測試、供應鏈管理、品質管理、網路工程系統與安全維護、相關解決方案 設計、自動化系統軟體工程等面向為主。
同時提供了4項誘因：包含可以參與研發世界級產品與服務、國際化的工作環境、具有競爭力的薪資和福利、更加開放與彈性的職場文化和工作環境，希望藉此吸引更多人才加入。