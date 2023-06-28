巷仔內／職籃又多個「富爸爸」　金控大戰從商場打到球場

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如今，富邦還有職籃富邦勇士及成棒富邦公牛隊，中信也有職籃T1聯盟的新北中信特攻，現在就連台新金也加入職籃戰局，不僅體育賽事因此更受到矚目，也讓金融商場延伸至球場的「金控大戰」越來越有看頭。除了直接買下成立球隊之外，也有金控採行冠名贊助策略，像兆豐金旗下兆豐銀行就贊助職棒統一獅，永豐金旗下永豐銀行冠名贊助T1聯盟桃園永豐雲豹，更因剛好搭上「魔獸」風潮，被外界認為是賺到了。
金控界投入體育賽事帶動「運動經濟」效應，聯名信用卡周邊商機，也是另一種獲客方式。
以信用卡來說，包括富邦、中信、兆豐、樂天都有發行職棒相關聯名卡，永豐銀行也攜手「魔獸」霍華德推出魔獸卡面主題套卡，成為台灣職業籃球聯盟首位躍上信用卡面的人物。永豐銀指出，冠名贊助職籃球隊的外溢效果非常大，「數位帳戶年成長逾5成，超乎預期很多，獲客效益也比想像中好很多，轉成更忠實客戶速度也很快，尤其年輕人占比已拉升至3、4成，也希望可以拉攏更多年輕客群。」
台北富邦銀行也有一張國內目前唯一與職籃球隊合作發行的簽帳金融卡，持卡人數平均每月成長超過20%，今年初還搭配主題周活動，繼推出元宇宙勇士分行，還同步推限量黑卡，而且在數位存款帳戶開戶意願提高、運動休閒需求回溫等因素帶動下，今年5月底流通卡量已較去年同期成長達3倍以上，動卡數成長近5倍，簽帳金額更有近6倍成長，持卡人更逾5成為30歲以下族群，是金融與運動深度結合的成功案例之一。
國內金控業者的戰火從商場延伸到球場，比的不只是財力、經營績效、場上戰績，還有如何將金融與運動深度結合創造多贏，讓球員安心打球、球迷更願意上場看球，創造更大效應進而帶動集團業務成長、擴展新客群，尤其是拉攏年輕客群，讓贊助運動賽事發揮更大效益，相信將成為未來趨勢，後續成績也值得期待。