明起午後雷雨升級3天！「豪雨」炸向中南部 全台降雨熱區一次看
台灣時序進入夏天後，各地高溫炎熱同時，午後也會出現雨勢，中央氣象局預報員趙紘指出，明（28）日開始一直到週五（6月30日），除了午後對流發展旺盛外，台灣南方正有「低壓環流雲系」靠近，吹東南風的情況下也帶來較多水氣，因此未來3天的午後雷陣雨會更明顯，明天甚至可能出現豪雨，溫度部分各地高溫都在攝氏34度以上，部分地區要注意攝氏36度的高溫出現。
記者張志浩/綜合報導
趙紘說明，明日各地及澎湖、金門、馬祖天氣多雲到晴，東部、 東南部地區及恆春半島全天有局部零星短暫陣雨，中午過後，西半部地區及其它山區有局部短暫雷陣雨，山區有局部大雨，尤其中南部山區甚至會有「局部豪雨」發生的機率，主要是南方正有「低壓環流雲系」靠近，但該片海域對其發展條件不利，預計不會再持續增強。
明日氣溫方面，受到太平洋高壓影響，趙紘表示，各地氣溫感受上都還是較為炎熱，北部攝氏26至34度、中部攝氏25至35度、南部攝氏26至34度、花東攝氏25至33度。
上述天氣情況預計會持續到本週五，週末兩天（7月1日至7月2日），低壓環流雲系進入南海後遠離台灣，風向轉為西南風，加上太平洋高壓往東邊稍稍退縮，各地天氣轉回較穩定的狀態，不過雷陣雨的情況還會持續，清晨至上午，南部地區及恆春半島有也有局部短暫陣雨。