42%美國人沒聽過！ChatGPT變笨、陷入瓶頸期　用戶：難取代人類

我是廣告 請繼續往下閱讀
外界會發現ChatGPT變笨，是因為有國外業者在5月時於OpenAI論壇裡分享論證ChatGPT變笨的文章，作者用GPT-4的API做了測試，讓他做簡單計算提。但從結果準確度來看，在3月14日GPT-4獲得滿分，但是6月13日的GPT-4僅勉強可拿50分，從測試結果上看來，的確有越來越笨的趨勢。
除了使用體驗感受不同之外，ChatGPT也並無想像中普及。摩根士丹利在4月時曾針對2000名受訪者進行調查，結果顯示，僅19%的人表示之前曾使用過ChatGPT，其中只有4%的人依賴ChatGPT。
美國Pew研究中心在3月時展開的調查顯示，在1萬多名美國成年人當中，只有57%受訪者曾聽過ChatGPT的事情，另外有42%的受訪者則是根本沒聽說過。
根據網站數據分析工具SimilarWeb數據，先前ChatGPT掀起熱潮時，網站訪問量成長率驚人，1月成長率為131.6%，但到了2月僅為62.5%、3月為55.8%，4月則為12.6%，明顯能看出成長腳步放緩，且倒了5月時，訪問量成長率更進一步降至2.8%。
儘管隨著ChatGPT普及，基數變大，成長率放緩是正常現象，但是有跡象顯示，6月的成長率可能會淪為負數。《美股投資網》團隊認為，最根本原因是隱私問題。
雖然用戶能使用ChatGPT減輕日常工作負擔，但這就逼須將公司資料和客戶數據上傳至ChatGPT的伺服器，使之消化並分析得出結論，但為了防止機密外洩，大部分的公司會嚴格禁止員工上傳公司資料至ChatGPT，導致難以發揮作用。儘管ChatGPT創始人Sam Altman稱升級之後，ChatGPT不會再保存用戶數據，但誰能保證呢？
基於上述原因，ChatGPT的應用範圍也受限，長期使用ChatGPT的用戶認為，ChatGPT比較像是升級版的Google與百度，確實帶來了部分協助，但無法取代人類或資深工作者。