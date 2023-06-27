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42%美國人沒聽過！ChatGPT變笨、陷入瓶頸期　用戶：難取代人類

▲AI聊天機器人「ChatGPT」爆紅，全球用戶數在2個月內就突破1億。（圖／美聯社／達志影像）
▲AI聊天機器人「ChatGPT」爆紅，全球用戶數在2個月內就突破1億。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

人工智慧（AI）工具ChatGPT自去年在全球掀起熱潮，還帶動AI相關概念股上漲，但近來有多項數據調查顯示，ChatGPT的使用率正在急劇下降，導致此現象的原因除了備受爭議的隱私問題，還有一大重點是，ChatGPT變「笨」了。隨著網站訪問量減少，ChatGPT似乎進入瓶頸期。

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根據《美股投資網》報導，「ChatGPT變笨了」的說法早在6月初就引發外界討論，對此OpenAI開發者推廣大使Logan Kilpatrick當時出面回應，表示自3月14日發布GPT-4以來，大模型一直處於靜態，未出現大量外部數據污染模型的情況。但他也坦承，大模型存在著不穩定性，因此對於相同的提示詞回答，可能會前後不一致。

外界會發現ChatGPT變笨，是因為有國外業者在5月時於OpenAI論壇裡分享論證ChatGPT變笨的文章，作者用GPT-4的API做了測試，讓他做簡單計算提。但從結果準確度來看，在3月14日GPT-4獲得滿分，但是6月13日的GPT-4僅勉強可拿50分，從測試結果上看來，的確有越來越笨的趨勢。

除了使用體驗感受不同之外，ChatGPT也並無想像中普及。摩根士丹利在4月時曾針對2000名受訪者進行調查，結果顯示，僅19%的人表示之前曾使用過ChatGPT，其中只有4%的人依賴ChatGPT。

美國Pew研究中心在3月時展開的調查顯示，在1萬多名美國成年人當中，只有57%受訪者曾聽過ChatGPT的事情，另外有42%的受訪者則是根本沒聽說過。

根據網站數據分析工具SimilarWeb數據，先前ChatGPT掀起熱潮時，網站訪問量成長率驚人，1月成長率為131.6%，但到了2月僅為62.5%、3月為55.8%，4月則為12.6%，明顯能看出成長腳步放緩，且倒了5月時，訪問量成長率更進一步降至2.8%。

儘管隨著ChatGPT普及，基數變大，成長率放緩是正常現象，但是有跡象顯示，6月的成長率可能會淪為負數。《美股投資網》團隊認為，最根本原因是隱私問題。

雖然用戶能使用ChatGPT減輕日常工作負擔，但這就逼須將公司資料和客戶數據上傳至ChatGPT的伺服器，使之消化並分析得出結論，但為了防止機密外洩，大部分的公司會嚴格禁止員工上傳公司資料至ChatGPT，導致難以發揮作用。儘管ChatGPT創始人Sam Altman稱升級之後，ChatGPT不會再保存用戶數據，但誰能保證呢？

基於上述原因，ChatGPT的應用範圍也受限，長期使用ChatGPT的用戶認為，ChatGPT比較像是升級版的Google與百度，確實帶來了部分協助，但無法取代人類或資深工作者。

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