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民進黨徵召「美女刺客」選竹縣立委　攜手曾玟學戰苗栗

▲新竹縣第一選區立委，民進黨提名策略小組建議徵召湖口鄉代會主席詹益祿女兒詹紀緹參選。（圖／翻攝自詹紀緹臉書）
▲新竹縣第一選區立委，民進黨提名策略小組建議徵召湖口鄉代會主席詹益祿女兒詹紀緹參選。（圖／翻攝自詹紀緹臉書）

記者陳威叡／台北報導

民進黨2024提名策略小組今（27）日下午召開會議，會中建議徵召現任立委伍麗華參選山地原住民、陳瑩參選平地原住民，新竹縣第一選區徵召「美女刺客」詹紀緹參選，苗栗縣第二選區則與現任議員曾玟學合作，而實際提名人選還有待明日中執會後通過決定。

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民進黨2024提名策略小組今日下午4時召開會議，會中做出決議，建議徵召現任立委伍麗華參選山地原住民，提名現任立委陳瑩參選平地原住民再戰，此外新竹縣第一選區徵召湖口鄉代會主席詹益祿女兒詹紀緹參選；而苗栗縣第二選區則與無黨籍現任議員曾玟學合作，將對上國民黨籍現任苗栗市長邱鎮軍。

黨內人士指出，2024總統與立委大選，民進黨秉持「民主大聯盟」價值，會持續堅定往這個目標前進，提名人選仍須經明日中執會通過後決定。

黨內人士指出，徵召伍麗華與陳瑩優質問政拚連任；詹紀緹為湖口人，基層黨工出生，過去曾歷練楊梅黨部，有國會助理經驗；曾玟學在地經營深厚、問政犀利，去年更以無黨籍身份獲得全縣最高票連任。剩下11區提名也預計將在下月16日全代會前提名完畢。預計下周將討論新北永和與中山、北松山立委參選人。

至於基隆市立委原以提名現任議員張秉鈞，已透過家屬向黨部提出退選聲明書，會中決議提請明日中執會同意張秉鈞退選。

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