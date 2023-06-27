民進黨徵召「美女刺客」選竹縣立委 攜手曾玟學戰苗栗
民進黨2024提名策略小組今（27）日下午召開會議，會中建議徵召現任立委伍麗華參選山地原住民、陳瑩參選平地原住民，新竹縣第一選區徵召「美女刺客」詹紀緹參選，苗栗縣第二選區則與現任議員曾玟學合作，而實際提名人選還有待明日中執會後通過決定。
記者陳威叡／台北報導
民進黨2024提名策略小組今日下午4時召開會議，會中做出決議，建議徵召現任立委伍麗華參選山地原住民，提名現任立委陳瑩參選平地原住民再戰，此外新竹縣第一選區徵召湖口鄉代會主席詹益祿女兒詹紀緹參選；而苗栗縣第二選區則與無黨籍現任議員曾玟學合作，將對上國民黨籍現任苗栗市長邱鎮軍。
黨內人士指出，2024總統與立委大選，民進黨秉持「民主大聯盟」價值，會持續堅定往這個目標前進，提名人選仍須經明日中執會通過後決定。
黨內人士指出，徵召伍麗華與陳瑩優質問政拚連任；詹紀緹為湖口人，基層黨工出生，過去曾歷練楊梅黨部，有國會助理經驗；曾玟學在地經營深厚、問政犀利，去年更以無黨籍身份獲得全縣最高票連任。剩下11區提名也預計將在下月16日全代會前提名完畢。預計下周將討論新北永和與中山、北松山立委參選人。
至於基隆市立委原以提名現任議員張秉鈞，已透過家屬向黨部提出退選聲明書，會中決議提請明日中執會同意張秉鈞退選。